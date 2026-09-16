Los hutíes del Yemen dicen haber derribado un F-15 saudí sobre importante ciudad petrolera

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Saná, 16 sep (EFE).- El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó este miércoles que las fuerzas hutíes derribaron un caza F-15 saudí sobre Marib, importante ciudad petrolera en el centro del Yemen, al tiempo que acusó a Arabia Saudí de llevar a cabo más de 450 ataques aéreos en siete provincias yemeníes esta semana.

Sarea afirmó que el F-15 fue derribado con un misil tierra-aire de fabricación local mientras prestaba apoyo a las movilizaciones militares saudíes en el espacio aéreo de Marib, capital de la provincia homónima y de gran importancia estratégica y económica porque se encuentra en una zona rica en petróleo y gas.

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Según el portavoz hutí, el caza fue derribado mientras llevaba a cabo lo que describió como "acciones hostiles" en apoyo de las movilizaciones militares respaldadas por Arabia Saudí en la provincia de Marib.

También afirmó que las fuerzas hutíes dispararon misiles de fabricación local contra dos formaciones saudíes de aviones F-15 y Typhoon que buscaban los restos del aparato, lo que obligó a las unidades a retirarse.

Sarea no proporcionó detalles sobre la suerte que corrieron el piloto o la tripulación de la aeronave afectada, ni presentó pruebas que permitieran verificar de forma independiente el derribo, mientras que Arabia Saudí no ha reaccionado hasta el momento sobre la supuesta pérdida del F-15.

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Los rebeldes también informaron de sucesivas oleadas de ataques aéreos saudíes, incluidos 54 en 24 horas el 15 de septiembre.

Sarea afirmó que las fuerzas hutíes seguirían defendiendo el espacio aéreo y la soberanía del Yemen, y añadió que "los cielos del Yemen no serán violados".

Asimismo, desestimó las recientes declaraciones saudíes sobre una supuesta amenaza a la ciudad santa islámica de La Meca, calificándolas de inventadas, y afirmó que "no existe ninguna amenaza desde el Yemen hacia los lugares sagrados".

Sostuvo que las operaciones hutíes se dirigían contra instalaciones petroleras y bases militares saudíes y se llevaban a cabo lejos de los lugares sagrados.

Los comentarios sobre La Meca se producen un día después de que Arabia Saudí elevara el nivel de alerta de seguridad en relación con los ataques hutíes.

El martes, la coalición liderada por Arabia Saudí afirmó que había interceptado y destruido un dron hutí al sur de La Meca antes de que entrara en el espacio aéreo restringido sobre la ciudad; los hutíes negaron haber tenido como objetivo este u otros lugares sagrados.

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El supuesto derribo del avión se produce en medio de una fuerte escalada de los combates en todo el Yemen, y los hutíes denuncian que aviones militares saudíes llevaron a cabo más de 450 ataques aéreos esta semana.

Riad no reconoce su participación en los ataques aéreos durante la última escalada, mientras que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente se atribuye la autoría de los mismos. EFE