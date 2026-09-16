Un grupo kurdo acusa a Irán de un ataque contra una de sus bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí

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Un grupo kurdo ha acusado este miércoles a Irán de lanzar un ataque con drones contra una de sus instalaciones en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), asegurando que el aparato fue interceptado y que el suceso se saldó sin víctimas.

El Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK, por sus siglas en kurdo) ha señalado en un mensaje en redes sociales que el dron del "régimen iraní" fue interceptado en torno a las 23.45 horas (hora local) del martes, antes de afirmar que el objetivo era una base de su brazo armado, el Ejército Nacional del Kurdistán (KNA).

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Rebaz Sharifi, un alto cargo del PAK, ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que el dron fue derribado entre las ciudades de Erbil y Duhok, concretamente en los alrededores de la localidad de Darashakran. "No hay víctimas a causa de este intento de ataque".

Por otra parte, un dron habría impactado en una base del grupo kurdo Komala en Zirguezala, en la provincia de Suleimaniya, también en el Kurdistán iraquí, según fuentes que han hablado con Rudaw bajo condición de anonimato, sin que la organización se haya pronunciado por ahora sobre este supuesto incidente.

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El suceso ha tenido lugar después de que el grupo kurdo Komala denunciara este lunes un nuevo ataque con misiles contra uno de sus campamentos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que la formación achacó a las fuerzas de Irán.

Irán, que no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

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