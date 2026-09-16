La inteligencia artificial y las 'stablecoins' centran el Mastercard Innovation Forum España 2026

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La inteligencia artificial y las 'stablecoins' han sido dos de los grandes protagonistas del Mastercard Innovation Forum España 2026, una jornada en la que también se ha debatido sobre la evolución del comportamiento del consumidor, la personalización en las compras, la innovación en la banca y el valor de las alianzas estratégicas.

Según ha informado Mastercard en una nota de prensa, la inteligencia artificial y las 'stablecoins' están abriendo la puerta a nuevas formas de descubrir, comprar y pagar, con experiencias cada vez más inteligentes, fluidas y adaptadas a las necesidades de consumidores y empresas. Junto a estas tendencias, la innovación en los servicios financieros, los cambios en los hábitos de consumo y la colaboración entre compañías se posicionan como las claves que marcarán el futuro del comercio y los pagos.

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Estas son algunas de las principales conclusiones extraídas del evento que, bajo el lema 'Shaping the New Era, Now', ha reunido en Madrid a más de 700 representantes de entidades financieras, empresas, instituciones y líderes del ecosistema tecnológico y de pagos.

En su intervención junto a la presidenta de la División de Europa Occidental de Mastercard, Paloma Real, el director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas, ha compartido la visión de la compañía sobre los cambios que están redefiniendo la industria de los pagos y sobre las oportunidades que estas transformaciones abren para consumidores, empresas y entidades financieras.

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"Estamos viviendo una transformación sin precedentes en la industria de los pagos. Tecnologías como la inteligencia artificial están redefiniendo la forma en que consumidores y empresas interactúan con el comercio, y nuestro reto es garantizar que esta evolución se produzca siempre sobre una base de confianza y seguridad", ha señalado Vivas.

Por su parte, Real ha puesto el foco en el papel que desempeñarán nuevas tecnologías como las 'stablecoins' y en la necesidad de desarrollar infraestructuras que permitan trasladar estas innovaciones a aplicaciones reales para consumidores, empresas y entidades financieras.

"El verdadero potencial de innovaciones como las 'stablecoins' no reside únicamente en la tecnología, sino en nuestra capacidad para hacerlas útiles, interoperables y seguras para quienes las utilizan. La innovación solo puede generar impacto cuando va acompañada de confianza", ha destacado Real.

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El debate ha analizado cómo el Agentic Commerce está transformando la manera en la que consumidores y empresas se relacionan con el comercio digital. Este modelo permitirá que asistentes impulsados por inteligencia artificial acompañen a los consumidores durante todo el proceso de compra, desde la búsqueda y comparación de productos hasta la ejecución del pago.

En este escenario, garantizar la confianza y la seguridad será "fundamental" y Mastercard ha indicado que soluciones como Mastercard Agent Pay y Verifiable Intent buscan aportar las capacidades necesarias para que estas interacciones se desarrollen "de forma transparente y bajo el control del usuario".

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Más allá de la automatización, la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que consumidores y empresas interactúan con el comercio digital. Desde la prevención del fraude y la ciberseguridad predictiva hasta la personalización de experiencias y el desarrollo de nuevos modelos como el Agentic Commerce, esta tecnología se perfila como uno de los grandes motores de la próxima generación del comercio y los pagos.

En este contexto, Mastercard apuesta por impulsar su desarrollo sobre principios de privacidad, transparencia y supervisión humana, garantizando que la innovación avance de la mano de la confianza y la seguridad.

En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de Core Payments de Mastercard en Europa, Brice van de Walle, ha analizado la evolución hacia experiencias de pago cada vez más integradas, inteligentes y sin fricciones y ha mostrado cómo una aplicación bancaria puede convertirse en el centro de la relación con el consumidor, permitiéndole realizar y compartir envíos de dinero o planificar y pagar un viaje sin abandonar la propia aplicación. Mediante un agente de inteligencia artificial, la solución puede anticipar las necesidades del usuario y mostrarle los beneficios, descuentos y experiencias asociados a su tarjeta.

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Durante el evento, la economista jefe del Instituto Económico de Mastercard en Europa, Natalia Lechmanova, ha aportado datos y claves para comprender cómo está evolucionando el consumo en España y en el resto de Europa en tiempos de incertidumbre.

"La economía española sigue mostrando una notable capacidad de resiliencia y mantiene un crecimiento sólido y generalizado, apoyado por la fortaleza de las exportaciones, la inversión, el consumo interno y el mercado laboral. A pesar de un entorno marcado por la incertidumbre los consumidores continúan demostrando una gran capacidad de adaptación, manteniendo un gasto diversificado y un especial interés por categorías vinculadas a las experiencias y el bienestar", ha señalado.

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SECTOR FINANCIERO

La transformación del sector financiero ha sido otro de los ejes principales de esta edición. En una mesa redonda, responsables de Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y CaixaBank han reflexionado sobre cómo la innovación en pagos está transformando la relación de las entidades financieras con sus clientes. La conversación ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una banca más transversal, capaz de integrar lo mejor de la atención digital y física y de acompañar al cliente en todo el proceso sin obligarlo a abandonar su experiencia de compra.

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Los participantes han coincidido en que el consumidor ya no busca productos aislados, sino soluciones sencillas, transparentes y personalizadas, y en que la confianza seguirá siendo el principal elemento diferenciador durante los próximos años. En este nuevo escenario, el reto para las entidades será transformar su relación con los clientes, incorporar los agentes de inteligencia artificial a los procesos de elección y pago y mejorar la experiencia sin perder cercanía ni seguridad.

La colaboración entre compañías y el papel de las alianzas como motor de innovación también han tenido un espacio propio durante la jornada. En una conversación, responsables de F1 Partnerships de McLaren Racing y Mastercard, han coincidido en que las alianzas son "fundamentales" para generar más valor, acelerar la innovación y crear nuevas formas de conectar con los aficionados.

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LECCIONES DE LIDERAZGO

Como broche final de la jornada, se ha producido una conversación entre Carlos Sainz Sr., piloto de rally y múltiple campeón del Rally Dakar, y Antonio Lobato, periodista deportivo y comentarista de Fórmula 1. El primero ha reflexionado sobre la importancia de mantener intacta la pasión por lo que uno hace a lo largo de toda una carrera profesional y ha puesto en valor la disciplina, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo como elementos fundamentales para seguir compitiendo al máximo nivel durante décadas.

Por su parte, Lobato ha destacado la necesidad de mantener una mentalidad de mejora constante y de evolucionar al ritmo de los cambios tecnológicos, especialmente en ámbitos tan exigentes como el automovilismo, donde la innovación marca diferencias y la falta de adaptación puede traducirse rápidamente en una pérdida de competitividad.

Durante la jornada, Mastercard ha acercado a los asistentes algunas de las soluciones que está desarrollando para impulsar la evolución del ecosistema de pagos y responder a las nuevas necesidades de consumidores y empresas.