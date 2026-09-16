La china Huawei se fija como objetivo competir con Nvidia en la infraestructura para la IA

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Pekín, 16 sep (EFE).- El gigante tecnológico chino Huawei se ha fijado como objetivo competir con Nvidia en la infraestructura para inteligencia artificial (IA), apoyándose en sus propios chips y sistemas de computación para tratar de compensar la desventaja de China frente a Estados Unidos en capacidad de cálculo.

Guo Ping, presidente del consejo de supervisión de Huawei, aseguró en un encuentro con nuevos empleados que desarrollar agentes inteligentes con IA competitivos a nivel mundial representa una "oportunidad importante" para la compañía.

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El directivo reconoció que China va por detrás en capacidad de cálculo, aunque consideró que cuenta con ventajas en aplicaciones de datos y escenarios industriales y situó su reserva de talento aproximadamente al mismo nivel que la estadounidense, informó este miércoles el portal económico Yicai.

Huawei busca reducir esa brecha mediante sus procesadores Ascend y una arquitectura que permita agrupar grandes cantidades de chips en sistemas como sus SuperPoD, en lugar de tratar de competir únicamente por la potencia individual de cada semiconductor.

Guo citó específicamente los Ascend 950 y señaló que la compañía pretende ganar ventaja mediante innovaciones en arquitectura y grandes clústeres de computación, con el objetivo de resolver problemas prácticos y mejorar la experiencia de los clientes.

La estrategia tampoco pasa por desarrollar un modelo de IA propio, sino por proporcionar la infraestructura sobre la que puedan funcionar modelos de distintos desarrolladores mediante sus sistemas Ascend, Kunpeng y SuperPoD.

Guo afirmó además que Huawei "no tiene planes de ampliar sus áreas de negocio" y que pretende "ofrecer opciones diversificadas para el desarrollo de la IA".

La apuesta cobra especial relevancia ante las restricciones estadounidenses al acceso chino a chips avanzados, que han empujado a Pekín a acelerar el desarrollo de alternativas nacionales.

Los Ascend de Huawei se han convertido en uno de los principales competidores locales de los procesadores de Nvidia.

Estas declaraciones llegan además en pleno debate internacional sobre la IA, después de que directivos como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) o Elon Musk (xAI) reclamaran en los últimos días ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó esa posibilidad por considerar que podría favorecer a China en la carrera tecnológica.

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El debate ha vuelto a situar la competencia entre Pekín y Washington en el centro de la discusión sobre el futuro de la IA, tanto por el liderazgo tecnológico como por la posibilidad de establecer mecanismos comunes para controlar sus riesgos.