Agencias

Interceptados 168 migrantes este miércoles en once pateras en las Islas Baleares (España)

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(Actualiza con otra llegada de migrantes)

Palma/Ibiza (España), 16 sep (EFE).- Un total de 168 migrantes fueron interceptados a lo largo de este miércoles a bordo de once embarcaciones precarias, conocidas como pateras, que alcanzaron las costas de las españolas Islas Baleares (mar Mediterráneo): cinco en Formentera, tres en Mallorca, dos en Ibiza y una en Cabrera.

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El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

Al poco tiempo fueron rescatados siete migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

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A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

A media tarde interceptaron a un grupo de 17 migrantes, de origen magrebí, en la zona del Faro de la Mola, en Formentera, de los que se hizo cargo la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial.

En lo que va de año, llegaron a este archipiélago español más de 300 pateras con más de 6.000 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada. EFE

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