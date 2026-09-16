El Atlético toma fuerza para el derbi: 27 remates, 11 a portería, 11 ocasiones y 4 goles

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Madrid, 16 sep (EFE).- Cuando el Atlético de Madrid marcó el tercer gol a Osasuna, zanjado ya el asunto del resultado al minuto 63 del partido, el Metropolitano viró su cabeza hacia el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid, al que se dirige el conjunto rojiblanco con la fuerza de 27 remates, 11 a portería, 11 ocasiones y 4 goles.

Las dudas de San Sebastián, pese al triunfo por 0-3, quedaron atrás. El Atlético, al abrigo del Metropolitano, se sintió más cerca de todo lo que pretende, incluso con los descansos en la alineación inicial de futbolistas indudables en la alineación contra el ‘eterno’ rival como Marc Pubill, Giuliano Simeone o David Hancko. Rotaciones. Tiene plantilla.

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Está por ver si también estará en ese encuentro Julián Alvarez, por una sobrecarga muscular para la que trabaja contrarreloj para estar disponible para el domingo que viene, con la baja todavía de Alexander Sorloth, pero hay realidades más que alternativas para el ataque: ya lo es Jonathan David, autor del gol que desencadenó un triunfo incontestable.

No sólo fueron los casi treinta remates, once de ellos a portería, sino todo el caudal de juego que generó el conjunto rojiblanco, cerca del 70 por ciento, con la velocidad con la que se desplegó sus tres medias puntas de este miércoles (Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, de derecha a izquierda) más el delantero canadiense en la punta del ataque, que acertó en el segundo remate de su primera ocasión, tras el pase de Alejandro Grimaldo y el pase perfecto al primer toque de Johnny Cardoso, notable, al lateral zurdo.

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El segundo gol de Jonathan David en este curso. El primero fue el pasado domingo en San Sebastián. El segundo este miércoles, a los 25 minutos. Tuvo más oportunidades. Y también entregó el pase decisivo en el 2-0 de Kang in Lee cuando el partido ya había atravesado el descanso. Era el minuto 54. Un merecido premio a la destreza del coreano.

Encaminado el partido, entusiasmada la grada por lo que veía sobre el césped, aliviado, eso sí, por el gol anulado a Osasuna por el contacto fortuito de la cabeza de Lucas Torró sobre la de Robin Le Normand en un centro al área antes en el primer tiempo, Robin Le Normand se inventó el 3-0 a la media vuelta, como si fuera un ‘9’, a la salida de un córner y Johnny rubricó un partido perfecto con el pase del 4-0 a Álex Baena. La culminación.

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Y el derbi. El próximo domingo aguarda el Real Madrid en el Metropolitano. Una prueba de fuego para el Atlético, con su segunda portería a cero propia consecutiva y la tercera en seis encuentros de esta campaña. Dos han sido en su estadio, en el que está invicto en este curso: ganó 2-0 al Málaga, empató 2-2 con el Villarreal y desbordó a Osasuna por 4-0.

Iñaki Dufour