Grifols firma con Engie un acuerdo de compra de energía renovable en España entre 2027 y 2037

Guardar

Grifols ha cerrado un acuerdo de compra de energía renovable (PPA) con Engie para adquirir un total de 40 GWh anuales durante los próximos 10 años (de 2027 a 2037), que le permitirá cubrir el 66% de su consumo eléctrico en España, informa en un comunicado este miércoles.

La electricidad suministrada a Grifols procederá de nuevos activos solares fotovoltaicos y eólicos ubicados en España, y la empresa ha explicado que el acuerdo le permite tener un suministro estable y predecible de electricidad renovable.

PUBLICIDAD

El chief industrial services officer de la compañía, Daniel Fleta, ha explicado que el acuerdo se enmarca en el compromiso de la empresa con el medio ambiente y que "contribuye activamente al desarrollo de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas".

El acuerdo responde al compromiso de Grifols de reducir en un 42% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 y en un 25% las de alcance 3 en 2030 respecto a 2022.

En el marco de este objetivo, Grifols construirá una nueva planta de producción en Lliçà de Vall que cubrirá el 100% de sus operaciones con electricidad renovable.