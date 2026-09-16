Agencias

Grifols firma con Engie un acuerdo de compra de energía renovable en España entre 2027 y 2037

Imagen CSGXV42FD5FYBBENU4BN65YMTI
Guardar

Grifols ha cerrado un acuerdo de compra de energía renovable (PPA) con Engie para adquirir un total de 40 GWh anuales durante los próximos 10 años (de 2027 a 2037), que le permitirá cubrir el 66% de su consumo eléctrico en España, informa en un comunicado este miércoles.

La electricidad suministrada a Grifols procederá de nuevos activos solares fotovoltaicos y eólicos ubicados en España, y la empresa ha explicado que el acuerdo le permite tener un suministro estable y predecible de electricidad renovable.

PUBLICIDAD

El chief industrial services officer de la compañía, Daniel Fleta, ha explicado que el acuerdo se enmarca en el compromiso de la empresa con el medio ambiente y que "contribuye activamente al desarrollo de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas".

El acuerdo responde al compromiso de Grifols de reducir en un 42% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 y en un 25% las de alcance 3 en 2030 respecto a 2022.

En el marco de este objetivo, Grifols construirá una nueva planta de producción en Lliçà de Vall que cubrirá el 100% de sus operaciones con electricidad renovable.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ULL suspende su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La ULL suspende su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

'La Bola Negra', de Los Javis, película elegida para representar a España en los Oscar

'La Bola Negra', de Los Javis, película elegida para representar a España en los Oscar

China abre su principal foro de Defensa con Oriente Medio y riesgos de la IA en la mira

Infobae

China alerta del riesgo de que las tensiones en Oriente Próximo "se extiendan aún más a Yemen y el mar Rojo"

China alerta del riesgo de que las tensiones en Oriente Próximo "se extiendan aún más a Yemen y el mar Rojo"

El alcalde de París admite claros fallos en sistema de extraescolares tras abusos a niños

Infobae