Expertos reunidos en Pekín advierten contra el uso de Ormuz como "activo estratégico"

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Pekín, 16 sep (EFE).- Expertos chinos reunidos este miércoles en el Foro Xiangshan de Pekín advirtieron contra el uso del estrecho de Ormuz como "activo estratégico" en la guerra entre Irán y Estados Unidos, y defendieron fórmulas legales y técnicas para restaurar el paso comercial por esa vía marítima.

El debate tuvo lugar en una sesión sobre seguridad de las rutas marítimas y gobernanza marítima, dentro del principal foro anual de diplomacia militar organizado por China.

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El académico chino Zhu Feng, director del Centro Colaborativo de Innovación sobre Estudios del Mar de China Meridional, atribuyó la crisis en Ormuz a la "mala conducta" de Estados Unidos.

Sin embargo, Zhu añadió que Pekín tampoco está de acuerdo con que Teherán utilice el estrecho como "activo estratégico" y afirmó que China presiona a Irán para que "regrese a la mesa de negociación".

"No se pueden secuestrar las rutas marítimas como si fueran un activo estratégico", señaló Zhu, quien advirtió de que el dilema de seguridad entre Estados Unidos e Irán sigue profundizándose y supone una amenaza para la navegación en Ormuz.

Por su parte, el profesor Zhang Xinjun, de la Universidad de Tsinghua, afirmó que Irán no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero sostuvo que ello no le otorga una "autoridad ilimitada" para cerrar el estrecho.

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Zhang recordó que Irán y Estados Unidos sí son parte de la Convención de Ginebra de 1958 sobre mar territorial y zona contigua, que prohíbe suspender el paso inocente por estrechos usados para la navegación internacional.

El jurista chino defendió además que Naciones Unidas contribuya a vincular los esfuerzos para detener las hostilidades con medidas prácticas para "restaurar el paso comercial", como información de navegación y verificación de incidentes marítimos.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos.

El Foro de Xiangshan coincide con la visita a China del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, quien se reúne este miércoles con su homólogo chino, Wang Yi. EFE