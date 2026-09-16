El personal del BCE pide claridad sobre la posible salida anticipada de Christine Lagarde

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El comité de personal del Banco Central Europeo (BCE) ha remitido una carta a la dirección para pedir transparencia y claridad sobre las informaciones que apuntan a que la presidenta de la institución, Christine Lagarde, podría dejar su cargo en los próximos meses, antes de que finalice su mandato en octubre de 2027, alegando que la situación de "incertidumbre prolongada" podría afectar al prestigio de la entidad.

La misiva dirigida al Comité Ejecutivo del BCE asegura que la inestabilidad podría "afectar la confianza en las comunicaciones del BCE, generar preocupación entre el personal y las partes interesadas, y complicar la planificación ordenada de la sucesión del liderazgo y las prioridades estratégicas", según el documento al que ha tenido acceso el 'Financial Times'.

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Los rumores sobre la salida temprana de Lagarde fueron un eje central en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del pasado jueves, cuando el BCE elevó en 25 puntos los tipos de interés. En múltiples ocasiones, los periodistas allí presentes trataron de sacar una respuesta a la 'guardiana del euro' sobre el futuro en la dirección del banco central.

Las informaciones señalan varias posibilidades sobre el siguiente destino de Lagarde, como su participación en la carrera electoral de Francia que celebra comicios presidenciales en marzo, aunque la opción que coge más fuerza es que la presidenta del BCE pueda liderar el Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos.

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Añadiendo más incertidumbre a la cuestión, la editorial Piper informó hace varios días de que Lagarde publicará su autobiografía, bajo el título 'Lady First', el próximo 29 de enero de 2027 y se dedicará a promocionarlo por varios países durante los siguientes meses.

La plantilla del BCE pidió a la dirección que "proporcione la claridad necesaria con respecto a las posibles transiciones de liderazgo", advirtiendo de que las salidas de altos cargos podrían "retrasar o diluir" las reformas que abordan su "cultura de comunicación abierta, los incentivos profesionales y la confianza en los procesos internos".

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Un portavoz de la institución ha respondido que el BCE tiene "mecanismos de gobernanza institucional de larga trayectoria y una amplia experiencia para garantizar su buen funcionamiento durante los periodos de transición, y los cambios anteriores lo han demostrado", según recoge el 'FT'.

CAMBIOS MÁS ALLÁ DE LAGARDE

La cuestión del relevo de Lagarde no se trata del único proceso de sucesión en la entidad con sede en Fráncfort, ya que en los próximos meses varias figuras fundamentales en el organigrama del BCE finalizan su mandato y también pesan rumores sobre su marcha anticipada.

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En este sentido, Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, podría dejar este cargo en los próximos meses, antes de que acabe su mandato a finales de 2027, para asumir la responsabilidad de directora de mercados en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, el periodo de mando del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, finaliza en junio de 2027, lo que ahonda el número de cambios que tendrán lugar en las altas esferas del BCE en los próximos meses.

LOS PAÍSES YA MUEVEN SUS HILOS

La carrera por suceder a Christine Lagarde ya ha comenzado en los márgenes de las instituciones europeas y los países de la eurozona han comenzado a mover sus fichas para que su candidato ocupe uno de los cargos con mayor poder del continente.

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El objetivo es tener el proceso listo antes de que finalice el año. "Es cierto que se están llevando a cabo consultas estratégicas", sostuvo un diplomático al citado diario. "Todos somos conscientes de que hay muchos asuntos económicos importantes sobre los que debemos tomar decisiones", añadió.

Entre los posibles candidatos figuran el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, quien precisamente fue elegido como el más cualificado según una encuesta elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF).

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Por su parte, Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos, también gana puntos en la carrera de sucesión y, según apuntan los analistas, los países con mayor peso en la eurozona tratarán de equilibrar los pesos en los puestos de poder de las instituciones europeas.