El Benfica hace historia en Milán

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Benfica alargó su impecable racha en este arranque de curso, hizo historia y logró su primera victoria oficial ante el Milan, batido en el Giuseppe Meazza (0-2) y con los tres primeros puntos en la Liga Europa, igual que el Lyon, vencedor en Bruselas ante el Anderlecht (1-2), el Sunderland y el Bayer Leverkusen y el Olympiacos.

El Benfica de Marco Silva logró en San Siro su octava victoria consecutiva. Su inicio en la fase liga de la competición europea mostró la fortaleza lisboeta que tomó ventaja al cuarto de hora con el gol del belga Dodi Lukebakio. El segundo fue en el arranque de la segunda parte, obra del polaco Jakub Kaminski.

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El Milan, con Luka Modric sin minutos, anclado en el banquillo y que afrontó el choque invicto, sufrió su primera derrota de la temporada y, por primera vez, perdió con el Benfica.

El Bayer Leverkusen del español Carles Martínez empezó la Liga Europa con una firme victoria ante el Celje esloveno en el Bay Arena (2-0). Un autogol de Svit Seslar en el 15 allanó el compromiso germano que culminó el argentino Facundo Medina en el 74.

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Imanol Alguacil debutó en Europa con el Olympiacos con una remontada consumada en el tramo final ante el Jagiellonia polaco (2-1). Hace seis días que el técnico español tomó las riendas del conjunto ateniense y tras perder en su estreno contra el OFI en la competición helena, sacó el duelo continental disputado contra el representante polaco en el estadio Georgios Karaiskakis.

El Jagiellonia tomó ventaja a los veinte minutos por medio de Kajetan Szmyt pero el mexicano Armando González empató al borde del descanso. Fue el gol del ucraniano Roman Yaremchuk el que dio los tres puntos al Olympiacos.

El Sunderland sacó adelante su estreno europeo al vencer en el Stadium of Light al AZ Alkmaar (1-0) gracias a un gol de penalti del francés Enzo Le Fee y el Lyon consiguió imponerse a domicilio en Bruselas, en el Lotto Park, al Anderlecht (1-2).

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Encarriló el partido el representante francés de Paulo Fonseca en veinte minutos. Con los tantos del danés Noah Nartey y del japonés Keito Nakamura. El cuadro de Vitor Bruno acortó distancias a la hora de partido gracias a Mihajlo Cvetovic.

Sin goles en Bucarest entre el Hapoel Beer Sheva y el Dinamo Zagreb, y en Austria, entre el Sturm Graz y el Stade Rennes, el Sparta Praga firmó, en Armenia, ante el Ararat, la goleada de la jornada (1-4) con un doblete del noruego Tobias Guddal completado con los goles del colombiano Jhon Mercado y Patrik Vydra. EFE

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