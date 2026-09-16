Lula se reúne con líderes evangélicos de EE. UU. y Cuba a pocos días de las presidenciales

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São Paulo, 16 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este miércoles un encuentro con líderes evangélicos de Brasil, Cuba y Estados Unidos, en un esfuerzo por estrechar lazos con este sector del electorado a menos de 20 días de las elecciones presidenciales.

Durante la reunión, promovida en conjunto con el movimiento Frente de Evangélicos por el Estado de Derecho, el líder progresista discutió con los pastores temas sobre justicia social, combate al hambre y al racismo, además de recordar el legado de Martin Luther King Jr. y el rol de las comunidades religiosas en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

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En el evento, celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Lula afirmó que no hará un mitin electoral en una iglesia ya que respeta la "fe de las personas".

"Siempre que alguien me pide que vaya a una iglesia a hablar de política, me niego. No voy. No voy porque respeto mucho la fe de las personas. Respeto mucho el compromiso individual que cada persona tiene con Dios", dijo el líder progresista, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo.

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Asimismo, Lula aprovechó la presencia de los líderes religiosos norteamericanos para reiterar su rechazo a las interferencias externas en los comicios y aclaró que le dijo a su "amigo (el presidente de EE.UU., Donald) Trump" que "no se meta en las elecciones brasileñas".

"Ya le dije a mi amigo Trump: 'no se meta en las elecciones brasileñas, que las elecciones brasileñas son un problema del pueblo brasileño. Y no dude de las urnas brasileñas'. Si (la urna se) pudiera robar, Lula no sería presidente de la República tres veces", expresó.

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El presidente subrayó que las iglesias evangélicas conocen de cerca las necesidades locales y pueden colaborar activamente para que la ayuda estatal llegue a las poblaciones más empobrecidas.

El encuentro se produce en un momento de creciente desgaste para su candidatura en los sondeos de opinión, con su principal rival en la carrera presidencial, el senador Flávio Bolsonaro, acortándole distancia en las encuestas de intención de voto.

Con este gesto, el Ejecutivo busca acercarse al electorado evangélico, que está considerablemente más cerca de Bolsonaro, con un 62 %, frente al 29 % de Lula en las intenciones de voto, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada a finales de agosto. EFE

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