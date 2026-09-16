Greenpeace alerta del alza de precios del transporte público en Europa, con Madrid al 50 %

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Bruselas, 17 sep (EFE).- La organización ecologista Greenpeace alertó hoy de que las fuertes subidas de los precios del transporte público en Europa, con incrementos en la mitad de las capitales analizadas y un encarecimiento del 50 % en Madrid desde 2023, socavan los esfuerzos para reducir la dependencia del petróleo.

Según un estudio de Greenpeace Europa Central y Oriental, los mayores aumentos de las tarifas en los últimos tres años se han registrado en Nicosia (67 %), Ámsterdam (55 %), Madrid (50 %), Bratislava (32 %), Berlín (29 %) y Viena (26 %).

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También se encareció el transporte público en Copenhague (18 %), Bucarest (17 %), Vilna y Bruselas (10 %), Londres (10 %), Estocolmo (9 %), París (8 %) y Helsinki (5 %).

El informe señaló además que las capitales europeas más caras para los abonos de transporte son Londres, con 162 euros al mes; Ámsterdam, con 107 euros, y París, con 77 euros, una vez ajustados los precios al nivel de precios de cada país.

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La ONG considera que el encarecimiento del transporte público dificulta la transición hacia formas de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles, en un sector que concentra el 65 % del consumo de petróleo de la UE.

Greenpeace señaló que el transporte por carretera y el aéreo son los principales motores del consumo de petróleo en Europa y advierte de que mantener elevados los precios del transporte colectivo puede desincentivar el abandono del automóvil y otros medios más contaminantes.

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"Si nuestros gobiernos se toman en serio la soberanía energética, la seguridad y la acción climática, deben reducir su dependencia del petróleo", afirmó el experto en transporte de Greenpeace para Europa Central y Oriental Herwig Schuster.

La organización medioambientalista reclamó a los gobiernos nacionales y locales y a los ministros europeos de Transportes, que se reunirán en Dublín los días 20 y 21 de septiembre, que abaraten el transporte público y extiendan los denominados "billetes climáticos".

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Greenpeace definió esos billetes como abonos mensuales o anuales, multimodales y de amplia cobertura geográfica, con un precio máximo de un euro al día y descuentos o gratuidad para los colectivos más vulnerables.

El estudio analiza los precios, disponibilidad y alcance de los abonos de transporte público en los 27 países de la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza y en sus respectivas capitales. EFE