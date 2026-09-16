Colombia repite enjambre sísmico con cinco temblores en menos de una hora en el Chocó

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Bogotá, 16 sep (EFE).- Colombia volvió a registrar este miércoles un enjambre sísmico con cinco temblores en menos de una hora en el departamento del Chocó (oeste), donde ayer hubo tres sismos que reavivaron el recuerdo del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 335 fallecidos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que los movimientos se registraron entre las 15:12 y las 16:05 hora local (20:12 y 21:05 GMT).

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El primer sismo, de magnitud 4,7 y una profundidad de 40 kilómetros, tuvo como epicentro el municipio Medio San Juan, en el Chocó.

Dos minutos después se registró otro de magnitud 4,4, a 37 kilómetros de profundidad, con epicentro en el municipio de Sipí.

Le siguió un tercer sismo, cuatro minutos después, con una magnitud de 3,6 a una profundidad de 38 kilómetros, también en Medio San Juan.

El cuarto temblor se registró a las 15:55, con una magnitud de 4,4 a una profundidad de 38 kilómetros, con epicentro en el municipio de Istmina.

El enjambre sísmico se completó con un quinto temblor de magnitud 3,3 a una profundidad de 46 kilómetros, también en Istmina.

Los movimientos fueron percibidos en distintos puntos del occidente del país, entre ellos Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, aunque hasta el momento no se han reportado daños asociados a estos nuevos eventos.

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Este martes, el SGC reportó tres movimientos en menos de diez minutos, todos con epicentro en el Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,9.

Ese departamento fue también el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país.

Este terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.

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Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación en una zona de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los movimientos de tierra forman parte de su dinámica geológica. EFE