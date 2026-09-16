Cancilleres chino e iraní se reúnen en Pekín poco antes de que Xi Jinping viaje a EEUU

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Pekín, 16 sep (EFE).- Los ministros de Exteriores chino, Wang Yi, e iraní, Abbas Araghchi, se reunieron este miércoles en Pekín, en un momento de tensión en Oriente Medio por el rechazo de Teherán a negociar con Estados Unidos hasta que no se cumplan sus condiciones y a pocos días de que el presidente chino viaje a Washington.

Araghchi llegó esta misma jornada a la capital china, donde ya estuvo en mayo, aunque su reunión más reciente con Wang fue el pasado fin de semana en Nueva Delhi, donde se les vio conversar en los márgenes de la cumbre de líderes de los BRICS.

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Los ministros abordaron esta jornada las relaciones bilaterales junto con el desarrollo de "los principales asuntos regionales e internacionales", informó por su parte el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei. EFE

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