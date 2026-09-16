Irán ha dañado "cientos" de instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, según informe

Guardar

Redacción Internacional, 16 sep (EFE).- Los ataques de Irán contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio han dañado "cientos de edificios y estructuras" de EE.UU. en la región, según un informe del inspector general del Pentágono que advierte además de una "escasez estratégica" en las municiones de Washington para continuar la guerra.

El informe oficial, enviado el lunes al Congreso y del que informan este miércoles varios medios estadounidenses, también revela que el objetivo completo de la misión del Pentágono en Irán permanece "clasificado".

PUBLICIDAD

Eso implica que la guerra contra Irán lanzada junto a Israel podría tener otras metas que EE.UU. no ha hecho públicas, más allá de las que ya ha indicado el Pentágono y que consisten en destruir el programa nuclear iraní, su producción e inventario de drones y misiles ofensivos y otras infraestructuras militares.

El informe del inspector general, una figura que supervisa el funcionamiento interno del Departamento de Defensa, cubre los primeros cuatro meses de guerra contra Irán, desde su inicio el pasado 28 de febrero hasta el 30 de junio, y supone el primer balance oficial del Pentágono sobre el impacto de la guerra.

PUBLICIDAD

En ese periodo, "los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania".

Además, "decenas de aviones estadounidenses resultaron destruidos o dañados", incluidos 30 drones Reaper y cuatro aeronaves de combate F-15, indica el informe, que cita datos proporcionados por el Mando Central de EE.UU.

La destrucción del centro de logística principal de Estados Unidos en Baréin ha planteado "desafíos significativos" para sostener la guerra, puesto que el puerto que lo sustituye, el británico de Diego García en el Índico, implica que los buques de reabastecimiento tardan entre 14 y 18 días en llevar combustible y provisiones al golfo Pérsico, señala el documento.

PUBLICIDAD

Los ataques de Irán han provocado además daños de unos 184 millones de dólares en las embajadas y consulados estadounidenses en Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, asegura el documento.

La guerra ha matado a al menos 18 combatientes estadounidenses y herido a otros 417, según el informe y una base de datos del Pentágono, entre un total de alrededor de 50.000 militares desplegados en la región.

Aunque el Pentágono sigue negando que Estados Unidos tenga problemas con las municiones para continuar la guerra, el informe del inspector general menciona "una escasez estratégica en el inventario" y problemas de reabastecimiento.

Otro análisis publicado este martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) confirmaba ese mismo problema y calculaba que Estados Unidos necesitará 21.700 millones de dólares para reponer armamento utilizado en la guerra, de los que 13.100 millones corresponden a interceptores de defensa antimisiles y otros 7.300 millones a misiles de crucero.

PUBLICIDAD

Ese último análisis calcula que la guerra contra Irán ha costado al Departamento de Defensa unos 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto y podría añadir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al mes a esa factura mientras continúe el conflicto. EFE