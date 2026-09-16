Tres muertos y un herido crítico en una lancha con 82 personas rescatada cerca de Canarias

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Las Palmas de Gran Canaria (España), 16 sep (EFE).- Tres personas fallecieron y una quedó en estado crítico en una lancha neumática con 82 ocupantes que ha sido rescatada por las autoridades españolas esta madrugada en aguas marroquíes, a 131 kilómetros de Lanzarote, una de las islas del archipiélago español de las Canarias.

Según informó a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo de España, dos embarcaciones rápidas de esa entidad navegan en estos momentos con los supervivientes y los tres cuerpos hacia el puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde se espera que lleguen en torno a las 09:30 hora local (8:30 GMT).

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Uno de los supervivientes, el que presenta peor estado de salud, va a ser evacuado en helicóptero desde el mar al hospital.

Salvamento Marítimo precisó que la lancha neumática se encontraba en aguas bajo responsabilidad de rescate de Marruecos, país que pidió a España que asumiera la operación por falta de medios en ese momento.

Por el momento, no hay más datos sobre los ocupantes de esa embarcación ni detalles sobre lo que les pasó, a la espera de que las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo lleguen a tierra.

La ONG Caminando Fronteras asegura que las cifras de ocupantes y su posición coinciden con las de una de las alertas que la organización había facilitado a las autoridades españolas: la salida de una neumática con 82 personas a bordo desde Tan Tan, en el sur de Marruecos.

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Esta es la segunda gran tragedia que se reporta en lo que va de septiembre en la Ruta Canaria de la inmigración, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo.

El pasado día 3, Salvamento Marítimo rescató al sur de Gran Canaria a 44 personas que llevaban 26 días en el Atlántico, tras haber salido desde Gambia hacia las islas en una precaria embarcación conocida como cayuco.

Los rescatadores informaron de que había al menos cinco cadáveres en la embarcación que no pudieron recuperar por el mal estado del mar.

Sin embargo, la información facilitada por los supervivientes y sus familias indica que el saldo total de víctimas de esa travesía fue de 83 personas. EFE

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