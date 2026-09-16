Bolaños acusa al PP de promover "recorte masivo del derecho al voto" de los españoles por atacar la 'ley de nietos'

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de promover un "recorte masivo" del derecho al voto de 400.000 españoles beneficiados por la denominada 'ley de nietos'; mientras la diputada 'popular' Cuca Gamarra le ha reprochado las críticas lanzadas desde el Gobierno contra algunos jueces tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales para parte de los nacionalizados por esta norma.

El Supremo acordó la pasada semana suspender cautelarmente el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, así como las nuevas altas, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles, atendiendo las medidas solicitadas por Vox e Iustitia Europa.

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Así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha reprochado al Ejecutivo que no reaccionara ante la "invasión" de Ceuta con la misma "contundencia" con la que, a su juicio, está atacando al Tribunal Supremo por esta decisión. "Ustedes siempre son dóciles con Marruecos, vamos a saber seguro por qué, e implacables con todos aquellos que defienden nuestro Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley", ha afirmado.

La diputada del PP ha recordado que, tras el auto del Supremo, desde el Gobierno se ha hablado de "salvajada", de "atropello democrático" y de "voluntad de un gobierno de lobos solitarios", y ha preguntado a Bolaños si, como ministro de Justicia, ampara unas declaraciones que, según ha sostenido, "comparan a jueces y magistrados con terroristas".

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Gamarra ha añadido que esa "agresividad sincronizada" y "ansiedad" del Ejecutivo demuestra, a su juicio, que ha visto "desvanecerse la última esperanza" que tenía para mantenerse en el poder.

La dirigente 'popular' también ha acusado al Ministerio de Justicia de utilizar una instrucción para modificar lo establecido en una ley aprobada por el Parlamento, "ampliando el derecho a la nacionalidad y al voto a aquellos a los que la ley no se lo reconoce". "Si usted está tan convencido de que todo está hecho bien, ¿a qué teme? ¿No será que le hemos pillado?", ha preguntado a Bolaños.

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BOLAÑOS RECUERDA LAS PALABRAS DE FEIJÓO EN 2022

El ministro le ha respondido recuperando unas palabras pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2022 en las que defendía "materializar" el compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles. "¿A usted este objetivo le parece digno? ¿Le parece legítimo? ¿Le parece de justicia?", ha preguntado.

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Bolaños sostiene además que la instrucción de 2022 dice "exactamente lo mismo" que la de 2008, relacionada entonces con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha explicado, aquella instrucción que desarrollaba la ley aplicaba la presunción de que las personas que habían salido de España entre 1936 y 1955 eran exiliados por motivos políticos o económicos.

"¿Usted está a favor de que los descendientes de los españoles que salieron de nuestra patria como consecuencia de la dictadura y de la guerra sean nacionales españoles? ¿Sí o no?. Menos hipocresía, porque ustedes lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia, el derecho al voto de 400.000 españoles", ha remachado el ministro.

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"UNA HERMANA DE PUENTE NO ES EL PARLAMENTO"

A continuación, Gamarra ha apuntado que lo que defendió en 2022 Feijóo es "digno y de justicia", pero ha recalcado que "una instrucción no es una ley". "Una directora general, por muy socialista y hermana de Óscar Puente que sea, no es el Parlamento", ha añadido.

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"En el censo electoral, que es sagrado en democracia, se entra porque lo dice la ley, no porque el Gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran", ha continuado la diputada 'popular', quien ha subrayado que las leyes y las instrucciones de 2008 y 2022 son diferentes y tienen efectos distintos. "¿Sabe lo que hoy sabemos ya todos los españoles? Que con ustedes no hay ley sin trampa", ha concluido.

Bolaños ha cerrado el debate asegurando que el PP ha privado del voto a personas que participaron en las elecciones generales de 2023 y en elecciones autonómicas celebradas en 2026. "Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado, el del voto, porque son ustedes la coalición reaccionaria", ha afirmado, para añadir que el Gobierno seguirá defendiendo que haya españoles "con los mismos derechos siempre".

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VOX: "QUIEREN SUSTITUIRNOS"

El debate sobre la 'ley de nietos' ha vuelto a aparecer minutos después en el rifirrafe entre Bolaños y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. La diputada ha acusado al Gobierno de querer "sustituirnos" (a los españoles) con una ley "que aseguraba que no iba a alterar el censo y ahora sostiene que su suspensión sí tiene efectos sobre éste".

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Bolaños le ha respondido que comprende que al partido dirigido por Santiago Abascal esté "encantada de que haya 400.000 personas menos en España que no puedan votar" y les ha acusado de haber quitado el voto a personas que participaron en las generales de 2023 y en posteriores elecciones autonómicas.

"Ustedes quieren una España donde haya españoles de primera y de segunda. Y ustedes quieren, si fuera posible, que no votara nadie", ha concluido el ministro.