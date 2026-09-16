Al menos cinco muertos en un ataque ruso a un minibús en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

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Kiev, 16 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque del Ejército ruso a un autobús en el distrito de Nikipol de la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, según informaron las autoridades ucranianas.

"Los rusos atacaron el autobús con un dron. Cinco personas han muerto en el lugar (del impacto)", escribió en sus redes sociales el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

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El gobernador ha publicado una fotografía del vehículo con varias ventanas rotas y un rastro de sangre saliendo de una de ellas.

Ganzha dio este primer balance de víctimas poco después de las 9.00 de la mañana hora local (6.00 GMT) y en la imagen publicada del vehículo se aprecia que es de día en el momento en que se hizo la foto.

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Rusia ha incrementado los ataques a civiles en Ucrania en los últimos meses. Según un informe de una misión de la ONU publicado en agosto, en el mes de julio de este año el número de víctimas por la guerra -que son sobre todo de nacionalidad ucraniana- se incrementó en casi un tercio respecto al mes anterior, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2022.

Según estas cifras, 437 civiles murieron en julio de este año debido a la guerra iniciada por Rusia.