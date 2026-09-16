2-1. Fluminense resiste los embates de Platense y se clasifica a semifinales

Guardar

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El Fluminense de Brasil resistió este martes los embates del Platense argentino y como visitante consiguió desnivelar el resultado global con un gol de su estrella Agustín Canobbio para clasificarse a semifinales de la Copa Libertadores 2026.

El Tricolor carioca consiguió la clasificación a pesar de haber perdido este martes porque ganó 2-0 en la ida de la serie y en Buenos Aires consiguió descontar al comienzo del segundo tiempo, tras una primera mitad en la que el 'Calamar' igualó el tablero.

PUBLICIDAD

Guido Mainero encontró en una serie de rebotes la posibilidad de marcar el 1-0 al minuto 30, lo que representó la conclusión del juego que el local planteó desde el inicio, con gran presión sobre el mediocampo del equipo brasileño.

El gran ambiente en el estadio Ciudad de Vicente López pareció desconcentrar al 'Flu', que no encontró la pelota y se vio encerrado y desbordado por el ataque de los laterales de Platense.

Cuando casi finalizaba la primera parte, un centro de Mainero llegó perfecto a la cabeza de Bruno Sepúlveda que lo convirtió en el 2-0 y desató la locura de los fanáticos del 'Marrón', que se ilusionaban por la remontada en la serie.

PUBLICIDAD

La segunda mitad parecía seguir en la misma tónica de la primera, pero apareció el talento de la plantilla brasileña, que hasta entonces solo había aparecido en destellos de los experimentados Hulk y Ganso.

En el minuto 57, el uruguayo Canobbio recibió en el ángulo izquierdo del área del portero Juan Pablo Cozzani, encaró hacia el centro y rebasó con un regate preciso a los defensores de Platense para definir al segundo palo y silenciar al estadio.

PUBLICIDAD

El entrenador local, Martín Palermo, envió de urgencia a los atacantes Juan Gauto y Franco Zapiola, pero la ofensiva se volvió aún más errática, y los espacios en el fondo fueron aprovechados por el veloz Kevin Serna, que ingresó desde el banquillo.

Sobre el final, una doble parada sobre la línea del experimentado Fábio, de 46 años, terminó de cerrar la serie de cuartos de final.

Fluminense, de presente inconstante en el Campeonato Brasileño, apostará todo a esta Libertadores para repetir el título de 2023.

Para Platense, que se fue vitoreado por su gente a pesar de la eliminación, es una temporada histórica en su primera Copa que lo deja con sabor amargo, ya que se encuentra lejos de la clasificación a las competencias internacionales de 2027.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

. Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero(m. 79 Juan Gauto); Bautista Merlini (m.74 Franco Zapiola), Kevin Retamar, Bruno Sepúlveda.

Entrenador: Martín Palermo.

. Fluminense: Fábio; Guga, Julián Millán, Thiago Silva, Renê; Hércules (m. 93 Guilherme Arana), Martinelli, Ganso (m. 78 Lucho Acosta); Agustín Canobbio (m. 92 Otávio), Hulk (m. 92 Rodrigo Castillo), Yeferson Soteldo (m. 71 Kevin Serna).

Entrenador: Marcílio Dias da Silva 'Marcão'.

Goles: 1-0, m. 30: Mainero. 2-0 m. 45: Sepúlveda. 2-1, m. 57 Canobbio.

Árbitro: El chileno Cristian Garay, con Juan Sepúlveda en el VAR.

Estadio: Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.