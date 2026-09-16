2-0. Un Vasco plagado de suplentes elimina al Santa Fe y avanza a semifinales

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Río de Janeiro, 15 sep (EFE).- Un Vasco da Gama plagado de suplentes eliminó este martes al ganarle por 2-0 al Independiente Santa Fe colombiano tras el 0-0 de la ida en Bogotá, y sacó pasaje para las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá al vencedor de la llave entre São Paulo y Boca Juniors.

El conjunto brasileño venció en el encuentro de vuelta con un gol de Bruno Duarte en el primer tiempo y otro de David en la segunda mitad.

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La derrota, además de eliminarlo, puso fin a una racha positiva de doce partidos invicto que llevaba el Santa Fe en todas las competiciones.

El equipo comandado por el técnico portugués Pedro Emanuel dominó la mayor parte del encuentro y llegó a tener el 60 % de la posesión del balón en el primer tiempo, en el que tuvo cinco finalizaciones contra sola una de su rival y en el que Santa Fe tan solo asustó en dos ocasiones.

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Pese al claro dominio, el conjunto bogotano casi abrió el marcador en el minuto 18 del primer tiempo cuando Hugo Rodallega remató una asistencia desde la derecha que obligó a Léo Jardim a exigirse para salvar al Vasco.

En el resto del primer tiempo, el equipo carioca arrinconó a los visitantes, pero falló en las finalizaciones.

Vasco tan solo abrió el marcador en el minuto 36 cuando el central uruguayo Alan Saldivia rescató un balón y ofreció una asistencia perfecta para que Bruno Duarte venciera al portero Mosquera.

En el segundo tiempo, pese a la ventaja parcial, Pedro Emanuel mandó a la cancha a algunos titulares que venía reservando, como el atacante colombiano Andrés Gómez, lo que permitió que el Vasco elevara su dominio.

El conjunto brasileño viene dosificando los esfuerzos de sus titulares debido a que, además del Campeonato Brasileño, está en las semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa do Brasil.

Pero la gran prioridad del Vasco es la Liga, en la que marcha en la zona de amenazados con el descenso a la segunda división, por lo que Pedro Emanuel prefiere reservar los titulares para el Campeonato Brasileño.

Vasco aumentó el marcador dos minutos después de promover cuatro modificaciones en su alineación. Tchê Tchê inició una jugada por la derecha, por donde entró el uruguayo José Luis 'Puma' Rodríguez quien mandó el balón al área para que el recién entrado David ampliara de cabeza.

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Con una ventaja parcial que le garantizaba la clasificación, el equipo brasileño prefirió administrar el marcador y permitió que el Santa Fe saliera al ataque y generara jugadas peligrosas, incluso una en la que Emmanuel Olivera por poco descuenta.

El Vasco, por su parte, prefirió aprovechar los contragolpes y generó algunos peligrosos impulsados por David y por Andrés Gómez, pero no consiguió ampliar su ventaja.

- Ficha técnica:

2. Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis 'Puma' Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Pitón; Santiago Sosa (m.82, Lucas Freitas), Ramon Rique (m.62, Thiago Mendes), Tchê Tchê; Adson (m.62, Nuno Moreira), Marino Hinestroza (m.62, Andrés Gómez) y Bruno Duarte (m.62, David).

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Entrenador: Pedro Emanuel.

0. Independiente Santa Fe: Andrés Felipe Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres (m.61, Kilian Toscano), Jhojan Torres (m.82, Alexis Zapata), Emerson Rodríquez (m.40, Maximiliano Lovera); Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Jáder Obrian (m.61, Lautaro Bustos).

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Entrenador: Pablo Repetto.

Goles: 1-0, m.36: Bruno Duarte. 2-0, m.64: David.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera amonestó con amarilla a Emmiliano Olivera del Santa Fe.

Incidencias: partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.