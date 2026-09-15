Ucrania dice haber desocupado 10 kilómetros cuadrados de territorio en el norte de Donetsk

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Kiev, 15 sep (EFE).- El Tercer Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano anunció este martes una operación ofensiva en el norte de la región oriental de Donetsk en la que habría recuperado una pequeña localidad, de nombre Serednie, y un total de 10 kilómetros cuadrados de territorio.

En esta misma operación, las fuerzas ucranianas habrían limpiado de grupos de soldados rusos 75 kilómetros cuadrados en los que se incluyen los pueblos de Novoselivka, Oleksandrivka y Yarova.

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A través de su comandante, Andrí Biletski, militar del antiguo regimiento Azov, el Tercer Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano dice asimismo haber infligido un “golpe devastador” a los Ejércitos 20 y 25 de las fuerzas rusas.

Según Biletski, varias rutas logísticas rusas se han visto comprometidas por la acción de los drones ucranianos.

La operación lleva por nombre ‘Vivaldi’ y en ella han participado, además del Tercer Cuerpo de Asalto, otras unidades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, encargó a finales de agosto a Biletski y al líder del otro cuerpo de las fuerzas ucranianas en que se ha dividido el regimiento Azov, Denís Proponenko, que reforzaran el frente de Donetsk, donde Rusia concentra más recursos para seguir ganando territorio. EFE

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