Heridos dos empleados del Gobierno de EEUU en Esuatini por tiros accidentales de militares

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Nairobi, 15 sep (EFE).- Dos empleados del Gobierno de Estados Unidos resultaron heridos en Esuatini (antigua Suazilandia) por disparos accidentales efectuados por militares de ese país africano, informó el Ejecutivo suazi.

En un comunicado emitido a última hora del lunes, Esuatini confirmó que "dos miembros del personal del Gobierno de Estados Unidos resultaron heridos tras recibir disparos accidentales de integrantes de la Fuerza de Defensa de Umbutfo Esuatini (UEDF) durante una operación en Maphiveni, región de Lubombo, el viernes 11 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas (20:00 GMT)".

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"El incidente tuvo lugar durante una operación dirigida contra presuntas actividades de contrabando en la zona de Maphiveni", precisó la portavoz del Gobierno de ese reino fronterizo con Sudáfrica y Mozambique, Thabile Mdluli, al subrayar que lo ocurrido "se está abordando con la seriedad que la situación amerita".

La portavoz no precisó si los heridos eran diplomáticos estadounidenses o personal local de la embajada o consulado en el país.

La UEDF ha iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

El Gobierno suazi -indicó- mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y "continuará interactuando a través de los canales diplomáticos a medida que avance la investigación.

Por último, el Ejecutivo suazi reafirmó su compromiso de "preservar y fortalecer sus relaciones cordiales y de larga data" con Estados Unidos".

Esuatini, la última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial (BM). EFE

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