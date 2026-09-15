'Canarias, 1500 km de Costa' promueve en Uruguay el abordaje de los ahogamientos como prioridad de salud pública

15/09/2026 Conferencia sobre prevención de ahogamientos de Sebastián Quintana en Salto (Uruguay) ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

Guardar

El promotor de 'Canarias, 1500 km Costa', Sebastián Quintana, ha impartido una conferencia en la Universidad de la República del Uruguay donde ha promovido la necesidad de abordar la problemática de los ahogamientos como una prioridad de salud pública y ha incidido en la oportunidad legislativa que tiene en la actualidad el país sudamericano en la materia.

En una nota de prensa, la plataforma de prevención de ahogamientos ha explicado que la actividad, organizada por la Mesa Interinstitucional de Prevención de Ahogamiento en coordinación con la Dirección Departamental de Salud, el Gobierno de Salto y la organización EcoVida Aventura, contó con la asistencia de profesionales del ámbito sanitario; de la seguridad y el salvamento acuático; y de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Uruguay.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Quintana ofreció un análisis cuantitativo sobre la magnitud del ahogamiento en el ámbito internacional y local, recordando que en todo el mundo la sumersión provoca unas 70 muertes cada hora, afectando de manera acusada a la población infantil y juvenil.

Solo en Uruguay, los datos oficiales registran 189 fallecidos por esta causa en el último lustro, constituyendo la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en menores de cinco años y la segunda en menores de diez.

Por su parte, el promotor de 'Canarias, 1500 km de Costa' valoró el proyecto de ley actualmente a consideración parlamentaria en Uruguay, cuyo objeto es instaurar la prevención del ahogamiento como política específica de salud pública.

Al respecto, Quintana señaló que la aprobación de este marco legal situaría al país en una posición pionera en el ámbito normativo internacional.