Bruselas urge a reforzar la prevención de emergencias tras casi 700.000 hectáreas quemadas este año en la UE

Guardar

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha urgido este martes a reforzar la prevención y preparación de la Unión Europea frente a los fenómenos meteorológicos extremos, después de que casi 700.000 hectáreas hayan ardido en lo que va de año, y ha advertido de que, sin medidas adecuadas, los costes de responder a emergencias seguirán creciendo en los próximos años.

"Ante la actual realidad climática, la mejor manera de luchar contra los fenómenos meteorológicos extremos es mediante la prevención y la preparación. La reacción debe seguir siendo nuestra última línea de defensa", ha advertido durante un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre la preparación y respuesta de la UE frente a las olas de calor, los incendios forestales y las sequías.

PUBLICIDAD

La comisaria ha defendido así un mayor peso de la preparación frente a estos episodios, en un contexto en el que, según ha indicado, las pérdidas que soporta la agricultura por los efectos climáticos se estiman en alrededor de 28.300 millones de euros anuales en la UE, situando al sector entre los sometidos a una mayor presión.

"El próximo Marco Financiero Plurianual será crucial a la hora de incentivar y financiar medidas clave de prevención. Sin una prevención adecuada, los costes de la respuesta a emergencias no harán más que crecer en los próximos años", ha sostenido la políticia belga, que ha recordado que Bruselas presentará próximamente el Marco Integrado de Resiliencia Climática, con el que la Comisión busca reforzar la preparación del bloque frente a las consecuencias del cambio climático.

PUBLICIDAD

Lahbib ha enmarcado estas cifras en un verano "muy difícil" para Europa por las olas de calor y las sequías que, según ha indicado, han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado daños en la salud y el bienestar de los ciudadanos, las empresas y el sector agrícola. "Solo este año ya han ardido casi 700.000 hectáreas, con 16 Estados miembro registrando superficies por encima de la media nacional", ha añadido.

"El mensaje es muy claro. Todos los ámbitos políticos y todos los actores deben trabajar juntos, en sinergia y en cooperación europea", ha defendido Lahbib, quien ha destacado herramientas como el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el sistema de satélites Copernicus y el Observatorio Europeo de la Sequía.

PUBLICIDAD

Asimismo, la responsable europea de Gestión de Crisis ha hecho balance de la actuación del Mecanismo de Protección Civil de la UE durante este año y ha asegurado que todas las solicitudes de asistencia recibidas hasta ahora han obtenido respuesta, diez dentro de Europa y otras dos fuera del continente.

Como parte de las medidas de preparación, la UE ha desplegado de manera preventiva a 777 bomberos procedentes de 14 países europeos en puntos considerados de alto riesgo, mientras que la flota de rescEU ha contado este verano con 18 aviones y cinco helicópteros para combatir los incendios.

PUBLICIDAD

Entre estos últimos se incluye, por primera vez, un helicóptero financiado íntegramente por la Unión Europea, según ha destacado Lahbib, quien ha señalado que visitó este medio la pasada semana en Rumanía.