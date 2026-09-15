Iberojet ya conecta Madrid y Barcelona con El Salvador sin escalas

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Iberojet inaguró el pasado domingo sus nuevas operaciones con San Salvador (El Salvador) mediante dos vuelos semanales sin escalas, uno desde Madrid y otro desde Barcelona, operados mediante los aviones Airbus A350-900, según un comunicado.

En concreto, esta nueva ruta comenzó el domingo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde tuvo lugar el acto de inauguración previo al embarque del primer vuelo entre la capital española y el país centroamericano.

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En representación de Ávoris, dueña de la aerolínea, participaron el director de Relaciones Institucionales y Comunicación del grupo, Carlos Garrido, y el director adjunto de Turoperación, Mario Domínguez. Al acto asistió también la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca, junto a otras autoridades y representantes institucionales.

"El Salvador es un país con un enorme potencial turístico y económico, y estamos orgullosos de contribuir a acercarlo al mercado español y europeo mediante una conexión directa y estable", destacó Garrido.

Por su parte, Machuca valoró que esta nueva ruta facilitará los intercambios turísticos, empresariales y culturales, al tiempo que acercará a más viajeros europeos a El Salvador.

Tras cruzar el Atlántico, el vuelo inaugural desde Madrid aterrizó de madrugada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fue recibido con los tradicionales actos de bienvenida aeroportuaria, incluido el simbólico arco de agua que conmemora la apertura de nuevas operaciones aéreas.

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La delegación fue recibida por la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, y por el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, acompañados por autoridades locales, representantes del sector turístico y medios de comunicación nacionales e internacionales.

"Una mayor conectividad también significa más oportunidades para nuestros empresarios, emprendedores y comunidades dedicadas al sector turismo", aseguró Valdez.

La inauguración alcanzó un hito adicional pocas horas después de la llegada del vuelo procedente de Madrid. Desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador despegó también, por primera vez, el vuelo directo con destino Barcelona, poniendo en marcha una conexión inédita hasta ahora entre ambas ciudades.

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Más allá de la conectividad aérea, la apuesta de Ávoris por El Salvador también cobra forma a través de la comercialización del destino. Travelplan, turoperador de Ávoris, ofrece ya una amplia programación y ha organizado, coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas rutas de Iberojet, un viaje de familiarización con una veintena de agentes de viajes españoles, que han viajado en el vuelo inaugural a San Salvador para conocer de primera mano la oferta turística del país, sus infraestructuras y sus principales atractivos.