Sumar pide hoy al Congreso que España rechace los aranceles de Trump sobre Cuba y lidere en la UE el fin del bloqueo

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El Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para instar al Gobierno a denunciar públicamente y expresar su "rechazo absoluto" a las medidas arancelarias contra Cuba impuestas en enero por Estados Unidos y para que España lidere en la Unión Europea (UE) una posición contra ellas y exija el levantamiento "inmediato, total e incondicional" del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense sobre la isla.

La iniciativa reclama al Ejecutivo que reafirme su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente con la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las controversias.

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En este sentido, plantea rechazar el uso de la coerción económica, las sanciones unilaterales y la utilización de la política arancelaria de Estados Unidos como instrumento de política exterior, además de seguir reclamando el levantamiento del bloqueo contra Cuba "en coherencia con las resoluciones aprobadas reiteradamente por la Asamblea General de Naciones Unidas con el voto favorable de España".

Asimismo, Sumar pide al Gobierno que lidere en la Unión Europea y en los organismos multilaterales una posición "firme" contra esta nueva actuación sobre Cuba y que promueva el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos. También le exhorta a impulsar iniciativas concretas destinadas a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales y a sus consecuencias humanitarias.

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La proposición propone además reforzar la cooperación con Cuba, especialmente en materia energética, alimentaria y farmacéutica, así como en aquellos ámbitos que considera fundamentales para la vida de la población cubana y que, según sostiene, están padeciendo el recrudecimiento del bloqueo.

CONTRA LA INJERENCIA DE TRUMP EN AMÉRICA LATINA

En la exposición de motivos, Sumar esgrime que la política exterior de Estados Unidos hacia Iberoamérica ha estado marcada por una "injerencia sistemática" y por una concepción "hegemónica" de las relaciones internacionales, considerando a la región como su "patio trasero" y una esfera de influencia exclusiva.

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Ahora, entienden que esta situación se ha agravado con la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero mediante la que se declara una "emergencia nacional" respecto a Cuba y califica al Gobierno cubano como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses.

La orden contemple imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, vendan o suministren petróleo a Cuba. Sumar afirma que estas medidas responden a una estrategia de "presión extrema y asfixia económica" orientada a provocar el colapso de la economía cubana, la desestabilización interna y una crisis humanitaria, y vincula esta política con una posible intervención destinada a forzar un cambio político.

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La proposición sostiene además que la restricción del acceso al petróleo agravará las condiciones de vida de la población cubana y afectará al funcionamiento de servicios básicos como la sanidad y el transporte, además de al acceso a bienes y productos de primera necesidad.

Finalmente, recuerdan que desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado anualmente resoluciones que exigen el fin del bloqueo. Por ello, creen que España no debe permanecer "impasible" ante esta situación y ha de defender el derecho internacional y la apuesta por un orden internacional basado en normas.

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