El INE lo confirma: el IPC escaló al 4,3% en agosto, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

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El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en agosto, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025. Esto ha provocado que el grupo de transporte haya elevado en agosto su tasa anual más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta en cuatro años.

Asimismo, el INE ha atribuido el fuerte repunte de la inflación de agosto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que situaron su tasa anual en el 2,3%, siete décimas más que en el mes anterior, por el comportamiento de los precios de las frutas y frutos de cáscara, que disminuyeron pero menos que en agosto de 2025.

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"La tasa anual del IPC se situó en agosto en el 4,3% principalmente por el encarecimiento de los carburantes, que reflejan la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorporan un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Frente a ello, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha resaltado que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas "se mantiene contenida", en el 2,3% interanual, y que la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo, en febrero, es negativa (-0,65%).

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Además, Economía ha destacado que la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior a la de la eurozona, situándose en el 19,3% y el 19,6%, respectivamente, en el periodo febrero 2022-agosto 2026.

El Ministerio ha recordado que las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto del paquete de medidas continúa activo.

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"No dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios", ha insistido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE SE MODERA AL 2,9%

Según los datos del INE publicados este martes, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en agosto, hasta el 2,9%, situándose 1,4 puntos por debajo del índice general.

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha indicado que esta moderación de la subyacente "confirma que las presiones de fondo siguen contenidas".

LA MAYOR SUBIDA MENSUAL EN UN MES DE AGOSTO DESDE 1992

En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo.

Atendiendo sólo a los meses de agosto, la subida de este mes es la más elevada en un mes de agosto desde el año 1992.

Con el incremento registrado en el octavo mes del año, la inflación mensual acumula siete meses consecutivos de alzas.

El repunte mensual de los precios en agosto fue consecuencia del encarecimiento en un 10% de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, así como de la subida de los precios de los combustibles líquidos en un 8,4% y, en menor medida, del aumento de los precios del gas (+1%) y de la electricidad (+0,7%).

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Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incremento seis décimas su tasa interanual en agosto, hasta el 4,6%, con una variación mensual del 0,7%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) ---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación interanual del IPC. Variación interanual del índice general Índice de Precios al Consumo (IPC)

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-interanual-del-ipc-variacion-interanual-del-indice-general-indice-de-precios-al-consumo-(ipc)/2d5584ea-efa0-4018-b2cd-17eb47b518e7

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