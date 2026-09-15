Kaláshnikov presenta dos nuevos sistemas de lucha antidrones

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Moscú, 15 sep (EFE).- El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, presentó este martes dos nuevos sistemas de lucha antidrones en el IV Foro de Armamento Panruso de Moscú, destinados a proteger la infraestructura crítica rusa en la retaguardia de ataques de drones ucranianos.

La empresa publicó en Telegram fotos e información sobre los sistemas Kalitka-KA y Zveroboi, probados "con éxito" en el campo de batalla ucraniano y destinados a "la protección ininterrumpida de instalaciones estratégicas e infraestructura crítica contra drones de reconocimiento y ataque enemigos a baja y muy baja altitud".

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"Esto incluye la detección y el ataque oportunos de objetivos aéreos furtivos, drones de reconocimiento y retransmisión de ala fija y multirrotor, drones kamikaze de ala fija, incluidos los propulsados ​​a reacción, y sistemas FPV", aseveró el consorcio.

En particular, el Kalitka-KA "está conformado por una estructura metálica giratoria diseñada para montar una ametralladora Kalashnikov PKT de 7,62 mm, una unidad optoelectrónica con dos cámaras diurnas, un telémetro y una cámara infrarroja opcional", con opciones de emplazamiento fijo o móvil, en una camioneta.

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"Actualmente, el Kalitka-KA es utilizado ampliamente en la zona de la operación militar especial (la guerra en Ucrania) para proteger posiciones de artillería, puestos de mando, el desplazamiento de grupos de asalto y líneas de suministro", añadió.

Según Kaláshnikov, la efectividad en combate del sistema contra drones enemigos oscila entre el 70 % y el 100 %, dependiendo del tipo de dron.

En solo tres meses con este sistema fueron abatidos más de 200 drones enemigos de ala fija y multirrotor, señaló el consorcio.

El otro sistema presentado, Zveroboi, está equipado con drones interceptores Kraken de alta velocidad y es capaz de proteger la infraestructura crítica contra drones enemigos de reconocimiento y ataque, incluyendo los tipos Leleka, Liuti, Bober y Hornet-XR, "garantizando su detección y neutralización oportunas".

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Al igual que Kalitka, Zveroboi cuenta con una versión fija y otra móvil, "lo que permite un despliegue más rápido y un camuflaje óptimo".

"La estrategia de Kaláshnikov para contrarrestar eficazmente los drones enemigos se basa en el principio de defensa escalonada, que incorpora diversos medios desarrollados por la empresa para detectar, neutralizar y destruir físicamente drones de diversas clases y a diferentes distancias", explicó el director del consorcio, Alan Lúshnikov.EFE

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(fotos)