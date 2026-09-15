Rusia ataca un almacén y otras dos gasolineras en Kiev

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Kiev, 15 sep (EFE).- El Ejército ruso ha atacado con drones en la capital ucraniana un almacén y otras dos gasolineras, según dijo en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

Dos personas están en estado grave debido a estos ataques, informó Klichkó, que dio cuenta además de otros dos heridos de menor consideración.

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Rusia empezó a atacar gasolineras en la capital de Ucrania a finales de la semana pasada. Los ataques rusos contra estaciones de servicio se habían centrado hasta ahora en regiones más cercanas al frente.

Las fuerzas rusas llevan a cabo desde el verano una agresiva campaña de ataques a la logística de empresas minoristas ucranianas y a infraestructuras clave para la importación y la exportación de productos en Ucrania.

Las autoridades ucranianas también informaron este martes de otro ataque a infraestructura de almacenamiento en la región sureña de Odesa.

Estos ataques afectan especialmente a supermercados y otras empresas comerciales que han visto desaparecer de sus estantes algunos productos de uso diario, como refrescos, productos de higiene íntima femenina y en algunos casos, sal.

Rusia -que está siendo más efectiva que de costumbre en estos bombardeos debido a la vulnerabilidad ucraniana ante sus misiles balísticos y sus nuevos drones con motor a reacción- también ha atacado objetivos de la industria farmacéutica ucraniana en los últimos días.

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Moscú intensificó su campaña contra objetivos civiles ucranianos -que ha conseguido entre otras cosas paralizar casi por completo los puertos de mar bajo control de Kiev- después de que Ucrania atacara sistemáticamente buques mercantes que salían y entraban a puertos rusos y empezara a destruir almacenes de la empresa de comercio electrónico Wildberries, conocida como la Amazon rusa.

Los ataques de las primeras horas de este martes tienen lugar después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo de tregua en los ataques a infraestructuras energéticas con Kiev y Moscú que no ha sido confirmado por Rusia.

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Ucrania se ha mostrado dispuesta, si Rusia detiene los bombardeos a infraestructuras civiles en Ucrania, a abstenerse de atacar objetivos equivalentes. EFE