Martes, 15 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 15 sep (EFE).-

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y abordará la "instrumentalización de migrantes" en la ciudad autónoma, así como la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE.

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Yemen.- Los rebeldes hutíes del Yemen avanzan en varios frentes del país pese a la resistencia de las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de su intensificación de los ataques transfronterizos contra Arabia Saudí y del bloqueo a la navegación del mayor productor de petróleo de la OPEP en el mar Rojo.

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Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas continúan la investigación del asesinato el sábado de la estudiante española, Claudia Tacoronte, quien estaba de intercambio universitario en el estado de Morelos, en un crimen del que se desconoce al responsable y móvil y que ha vuelto a remarcar la crisis de violencia que sufren grandes partes de México.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta el paquete de movilidad laboral justa, que incluirá medidas para simplificar la contratación transfronteriza de trabajadores y la portabilidad de sistemas sanitarios y de seguridad social entre Estados miembros.

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Miami (EE.UU.).- El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene previsto comparecer este martes ante una corte federal de Miami, donde se espera que se declare culpable de los cargos de lavado de dinero que enfrenta tras su deportación desde Venezuela el pasado mayo.

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Pekín.- La necesidad de reforzar la supervisión humana, los mecanismos de seguridad y la cooperación internacional ante los riesgos de la inteligencia artificial (IA) fueron algunos de los puntos en los que coincidieron expertos reunidos este martes en Pekín en un foro de seguridad, y también rechazaron que los países deban elegir entre China y Estados Unidos en esta tecnología.

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Washington.- El senador estadounidense Bernie Sanders y el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon promueven una iniciativa para que la Inteligencia Artificial (IA) esté controlada por humanos.

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Brasilia.- El pleno de la Corte Suprema de Brasil, inmerso en una grave crisis institucional, analiza las sospechas sobre uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, por su cercanía con un banquero encarcelado por un fraude millonario.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro iraquí, Ali Faleh al Zaidi.

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Teherán.- Cuando se cumplen cuatro años desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, en las calles de Teherán se vive una relajación de las restricciones probablemente no vista desde la llegada de la República Islámica, una situación que ha provocado críticas por los sectores ultraconservadores del país persa.

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Dahye (Líbano).- Manifestación para denunciar la destrucción de las aldeas del sur de Líbano y exigir la retirada completa de las tropas israelíes.

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Buenos Aires.- Rueda de prensa de los abogados de Cristina Fernández para dar detalles de la petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la prisión domiciliaria de la expresidenta argentina.

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París.- La tecnológica española Exxita celebra este martes su incorporación a Euronext en una ceremonia de apertura de mercado en la que participó Alejandro Costa, consejero delegado de la compañía, y Guillaume Morelli, responsable de cotizaciones de Euronext para Francia e Iberia.

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Islas Malvinas.- En las calles de las islas Malvinas, con apenas 3.600 habitantes y que se asemejan a una zona rural británica, el inglés de los locales convive con el español de una nutrida comunidad latinoamericana, pero también con el tagalo, el afrikáans y otros idiomas traídos por migrantes llegados desde más de 70 países en busca de oportunidades.

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Manila.- Un grupo de ciudadanos filipinos se manifestó este martes a las afuera de la Corte Suprema de Manila en rechazo a una resolución de la Corte Suprema, hecha pública el 9 de septiembre de 2026, en la que absuelven a la ex primera dama Imelda Marcos de cargos de corrupción, revocando así por completo una condena impuesta por un tribunal anticorrupción en 2018.

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Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá, que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio internacional, pone en vigor una segunda reducción de tránsitos de buques diarios que los deja en 32, cuatro menos frente al promedio normal, a fin de ahorrar agua ante el déficit de lluvias derivado de El Niño que está secando los dos lagos artificiales que alimenta esta vía, la única de agua dulce en el mundo.

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Beirut.- Subida a una grúa en un aparcamiento de Beirut, protegida del calor por una sombrilla y con los botes de pintura y los pinceles a mano, la artista mexicana Paola Delfín pinta unas líneas, se aleja para revisarlas desde lejos y vuelve a acercarse a la fachada.

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Copán Ruinas (Honduras).- El Paseo de los Girasoles de Copán Ruinas, en el oeste de Honduras, nació en 2020 en plena pandemia de covid-19 como alternativa para alimentar vacas ante la sequía y se convirtió en un atractivo ecoturístico con siembras programadas para mantener floración todo el año, servicios para visitantes y un proyecto de miel, con unas 70.000 visitas anuales.

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Tokio.- En un mundo cada vez más digitalizado, las agendas de papel de la marca Hobonichi están viendo cómo la demanda crece de forma "espectacular" más allá de Japón, en lo que la empresa entiende como una convivencia entre lo analógico y lo tecnológico, gracias a la popularidad obtenida de redes sociales.

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Houston (EE.UU.).- Estados Unidos acoge las reuniones ministeriales de Energía del G20 hasta este miércoles en Houston, Texas, con las conversaciones en torno a la "abundancia energética" para ampliar el acceso a energías como el petróleo y el gas".

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en agosto de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra ante miles de personas en el Zócalo capitalino su segundo Grito de Independencia, en una fiesta por los 216 años del inicio de la gesta independentista que este año rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez en el centenario de su nacimiento.

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Tegucigalpa.- Conmemoración de los 205 años de la independencia de Honduras de la Corona española, con una jornada que encabezará el presidente del país, Nasry Asfura.

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San Salvador.- Salvadoreños aprovechan este martes la conmemoración del 205 aniversario de la independencia centroamericana de España para manifestarse en contra de diferentes medidas y acciones del presidente Nayib Bukele.

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Kabul.- Afganistán ha registrado casi 290 casos de VIH desde marzo de 2025, con un tercio de ellos detectado en los últimos cinco meses, lo que supone un destacable aumento que las autoridades talibanas atribuyen a el retorno de millones de afganos al país y a un mayor número de pruebas realizadas.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Nick Reiner, hijo del aclamado director de Hollywood Rob Reiner y de Michele Reiner, se enfrenta en California a una audiencia preliminar clave para determinar si existen suficientes pruebas para avanzar a juicio por el doble asesinato de sus padres, crimen por el cual podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

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París.- El 21 de septiembre saldrán a subasta en el Hotel Drouot de París alrededor de 300 objetos del icono del cine francés Brigitte Bardot, muerta el 28 de diciembre a los 91 años, para financiar la causa animalista, un movimiento que siempre defendió.

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Toronto (Canadá).- Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

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París.- El Museo Nacional de Artes Asiáticas-Guimet de París se adentra a partir de este miércoles en el arte del 'chaekgeori' o arte coreano del trampantojo, que crea la ilusión de bibliotecas imaginarias con estanterías repletas de libros, porcelanas, instrumentos de escritura y otros objetos cuidadosamente dispuestos.

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Madrid.- Entrevista con Alejandro Sanz y el dramaturgo Álvaro Tato por el estreno de 'El alma al aire', el musical de Stage Entertainment centrado en las canciones del famoso intérprete y compositor madrileño.

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Nueva York (EE.UU.).- La firma de moda estadounidense Collina Strada, que apuesta por la sostenibilidad con el uso de telas sobrantes y textiles reciclados, presenta su nueva colección en un museo de esculturas al aire libre en una montaña de Nueva York, Storm King.

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cdp/aca/EFE

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