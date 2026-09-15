La Universidad de Oviedo constata la transferencia de compuestos tóxicos del helecho común a aguas en Asturias

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Un estudio multidisciplinar liderado por la Universidad de Oviedo ha analizado los efectos asociados a la proliferación del helecho común ('Pteridium aquilinum') en Asturias y ha detectado la presencia de compuestos tóxicos en la planta y en aguas de zonas con abundante presencia de esta especie. La investigación ha demostrado la actividad genotóxica de sus extractos y ha constatado la preocupación existente en el sector ganadero por sus consecuencias en la salud del ganado, la biodiversidad y el medio ambiente.

Según informa la institución académica en una nota de prensa, el trabajo ha evaluado el impacto de esta especie ampliamente extendida en el territorio asturiano, especialmente en zonas de montaña y áreas de uso ganadero extensivo. Los análisis químicos han determinado la presencia de pterosinas A y B, productos de degradación de glucósidos, así como de ptaquilósido (PTA) y ptesculentósido (PTE) en brotes jóvenes recolectados en diez zonas de la comunidad: Pría, Novellana, Ponga, Picos de Europa, Tineo, Redes, Montes de Urbiés, Las Ubiñas-La Mesa, Somiedo y Degaña.

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A través de ensayos 'in vivo' con 'Drosophila melanogaster' y pruebas en células humanas cultivadas 'in vitro', los investigadores han evidenciado la capacidad de los extractos acuosos de la planta para inducir mutaciones y alteraciones genéticas. Asimismo, la toma de muestras en el medio acuático ha revelado la movilización de estas sustancias hacia las fuentes de agua de los entornos estudiados, manifestando actividad genotóxica al concentrarse experimentalmente.

En el ámbito agroganadero, el proyecto ha incluido una encuesta a 212 profesionales del sector que ha reflejado inquietud por la expansión del helecho en las áreas de pastoreo. Cerca del 48 por ciento de los encuestados de Picos de Europa y Ponga ha comunicado muertes de animales asociadas al consumo de esta planta, un comportamiento que se ve favorecido durante los periodos de altas temperaturas y menor disponibilidad de pasto.

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El equipo científico ha incorporado herramientas de teledetección mediante imágenes obtenidas con drones para elaborar cartografías de alta resolución que permitan identificar y gestionar la distribución de la especie en el territorio.

El proyecto ha contado con la colaboración del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas), el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

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"Nuestros hallazgos no significan que se haya demostrado un riesgo directo para la salud humana derivado del consumo de las aguas analizadas, ni permiten atribuir episodios concretos de enfermedad o mortalidad del ganado al helecho sin un diagnóstico veterinario que establezca esa relación", ha aclarado la investigadora del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo Elena Fernández González.