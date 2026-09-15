La producción industrial china al 5,2 % interanual en agosto mientras el consumo frena

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(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 15 sep (EFE).- La producción industrial en China aceleró en agosto hasta el 5,2 % interanual, lo que supone un ritmo de avance 0,7 puntos superior al registrado el mes anterior, mientras que las ventas al por menor, indicador clave del consumo, frenaron cuando lo que se esperaba era que acelerasen su crecimiento.

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La cifra del octavo mes del año, divulgada hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, supera asimismo lo esperado por los analistas, que anticipaban un rebote pero menos impetuoso, hasta en torno a un 4,8 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el de manufactura (+6,1 %), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,9 %), mientras que en la otra cara de la moneda figuró el minero (-1,4 %).

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Nguyen Hoang Nam, economista de la consultora británica Capital Economics, apunta que pesaron más el crecimiento de la manufactura avanzada -gracias a la creciente demanda para inteligencia artificial (IA)- y la producción para exportación que la bajada en materiales de construcción o en sectores petroquímicos ante el letargo de la demanda a nivel nacional.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las citadas ventas minoristas, las cuales frenaron desde el 0,6 % de julio al 0,4 % el mes pasado, mientras que los expertos pronosticaban un avance de 0,2 puntos pero en el sentido contrario, hasta un 0,8 %.

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Según Nguyen, esta es la parte "más preocupante" de los informes hoy publicados, ya que, al ajustar por la inflación, calcula que el dato real sería una contracción del 0,7 %, provocada no solo por el desvanecimiento del efecto del multimillonario 'plan renove' anunciado por Pekín para electrodomésticos o electrónica, sino también en las ventas de otros bienes e incluso en servicios, los cuales marcaron su crecimiento más bajo desde finales de 2022.

Caen empleo e inversión

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas ascendió hasta el 5,3 % cuando lo que se esperaba era que se mantuviera en el 5,2 % por segundo mes consecutivo tras haber subido ya 0,2 puntos en julio.

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La inversión en activos fijos continuó con su tendencia descendente al caer un 7,2 % en el acumulado de los ocho primeros meses del año, medio punto porcentual más que en la anterior lectura.

Dentro de este indicador, los tres grandes segmentos que se analizan registraron una evolución negativa, con caídas de la inversión en manufactura (-2,3 %), infraestructura (-4 %) y, como viene siendo habitual en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, en promoción inmobiliaria (-19,9 %).

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Aunque aún marca registros negativos, Capital Economics resalta que la caída de la inversión en infraestructura se moderó en agosto, y lo atribuye al final de la temporada de tifones y a las iniciativas gubernamentales para elevar el apoyo fiscal durante lo que queda de año.

Acerca del sector inmobiliario, la ONE también indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 12,1 % interanual en el acumulado hasta agosto.