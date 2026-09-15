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KuCoin Wealth amplía el acceso a estrategias gestionadas por profesionales con nuevos multiactivos criptográficos y del mundo real

PR Newswire

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 15 de septiembre de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, acaba de anunciar dos nuevos productos gestionados por profesionales en KuCoin Wealth. "All-Weather Multi-asset strategy - Principal Protected", el primer producto de KuCoin Wealth centrado en activos del mundo real (RWA) con exposición a clases de activos tradicionales, que ofrece acceso a una gama diversificada de estrategias con especial énfasis en la preservación del capital. "Crypto Assets Multi-strategy" se centra en los activos digitales y combina diversos enfoques de inversión diseñados para obtener rentabilidad en condiciones de mercado cambiantes.

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Las estrategias de inversión profesionales se han caracterizado tradicionalmente por una disponibilidad limitada, unos compromisos mínimos elevados y requisitos de incorporación complejos. A través de KuCoin Wealth, las nuevas ofertas ponen estas estrategias a disposición de un mayor número de usuarios que cumplan los requisitos, con importes mínimos de suscripción a partir de 100 USDT. Este lanzamiento supone un avance importante en los esfuerzos de KuCoin Wealth por reducir la brecha de acceso entre las estrategias de inversión gestionadas por profesionales y los inversores en activos digitales.

Los dos productos ofrecen enfoques distintos:· All-Weather Multi-asset strategy - Principal Protected aplica un marco de asignación de activos para todo tipo de condiciones de mercado a estrategias de renta variable con posiciones largas-cortas, cuantitativas y de asesoramiento en operaciones con materias primas, entre otras. El producto sigue un enfoque conservador centrado en la preservación del capital, al tiempo que ajusta dinámicamente su distribución para obtener rentabilidad en distintos entornos de mercado. El gestor de la estrategia subyacente ha gestionado históricamente más de 1000 millones de dólares estadounidenses en activos en el conjunto de sus estrategias.

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· Crypto Assets Multi-strategy combina estrategias de inversión fundamental, negociación cuantitativa, seguimiento de tendencias, arbitraje y estrategias basadas en acontecimientos en el ámbito de los activos digitales. Mediante la diversificación entre distintas categorías de activos y fuentes de rentabilidad, el producto aspira a reducir la dependencia de una única estrategia o tendencia del mercado.

En conjunto, estos productos ofrecen a los usuarios acceso a fuentes de rentabilidad diversificadas, diseñadas para reducir la dependencia de los movimientos generales del mercado de las criptomonedas y buscar resultados de cartera más resistentes y ajustados al riesgo a lo largo de los ciclos del mercado.

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KuCoin Wealth ofrece actualmente inversiones a plazo fijo y estrategias cuantitativas dirigidas a usuarios con un elevado patrimonio y a usuarios profesionales. Con estas novedades, KuCoin Wealth amplía su oferta a la asignación multiactivos centrada en los RWA y a estrategias de criptomonedas gestionadas por profesionales, reduciendo aún más la brecha de acceso entre los productos de gestión patrimonial basados en plataformas de intercambio y los mercados de inversión tradicionales. Más información.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, ISO 22301:2019 e ISO/IEC 42001:2023. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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Para obtener más información, visite www.kucoin.com.

Descargo de responsabilidad

La información tiene únicamente fines de relaciones públicas corporativas y no constituye ninguna recomendación ni asesoramiento de inversión.

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FUENTE KuCoin