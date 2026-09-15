CCOO exige intervenir el precio de la energía y subir los salarios ante el repunte de la inflación

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CCOO ha reclamado este martes al Gobierno que intervenga en la fijación de los precios de la energía ante el repunte de la inflación de agosto hasta el 4,3%, al tiempo que ha emplazado a los empresarios a negociar incrementos en los sueldos de entre el 4% y el 7%.

En un comunicado, la organización sindical ha advertido de que la subida del IPC en agosto representa "un duro golpe al poder adquisitivo de millones de personas trabajadoras, que pierden más de un punto porcentual de poder adquisitivo" respecto a la inflación.

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El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha denunciado que "el sector energético está derivando a los precios al consumidor los mayores costes provocados por la crisis en Oriente Medio, manteniendo e incrementando los márgenes empresariales en cifras récord, doblando incluso su rentabilidad en comparación al periodo previo a la pandemia".

Ante esta situación, CCOO pide ir "más allá de las bonificaciones fiscales" en gasoil y gasolina e "intervenir en la fijación de precios de la energía", recordando el éxito de medidas como la excepción ibérica.

Asimismo, el sindicato que dirige Unai Sordo ha recordado de que los altos precios de la vivienda no se incluyen en el cálculo del IPC, lo que agrava la situación financiera de las familias.

Para amortiguar esta pérdida de poder de compra, la central sindical urge a la patronal CEOE a retomar las negociaciones del pacto de convenios para acordar aumentos salariales de entre el 4% y el 7%, una horquilla que, según Pacheco, "refuerza la estructura de rentas del trabajo, favoreciendo el consumo interno, motor del crecimiento económico del país".

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Por otra parte, el sindicato ha cargado contra el Ejecutivo por no publicar de forma desagregada los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales. "Es incomprensible la actitud deliberada del Gobierno de no facilitar esta información. La transparencia de los datos es una premisa necesaria para el equilibrio en las negociaciones con el fin de evitar un proceso de pérdida de poder adquisitivo que provoque la inflación de segunda ronda", ha recalcado Pacheco.

Finalmente, CCOO ha instado al Gobierno a cumplir con los compromisos del diálogo social mediante la aprobación urgente de los reales decretos sobre el registro horario y las nuevas reglas de compensación y absorción del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Evitar el fraude empresarial en el abono de las millones de horas extras no pagadas y evitar que las subidas del SMI sean neutralizadas por las empresas, repercute directamente en las personas con los salarios más bajos, que son las afectadas por estas prácticas empresariales", ha sentenciado el dirigente sindical.

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