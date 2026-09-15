Estudiantes serbios desafían al Gobierno al presentar candidatos a elecciones legislativas

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Skopie, 15 sep (EFE).- El movimiento estudiantil antigubernamental de Serbia ha entrado en la carrera política al presentar una lista de candidatos al Parlamento que desafía al Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente del país, Aleksandar Vucic, de cara a las elecciones legislativas anticipadas, previstas para el próximo 25 de octubre.

La 'Lista Estudiantil – Los Estudiantes Ganan' inició este martes su campaña electoral en la región norteña de Voivodina, después de ser presentada anoche ante la Comisión Electoral del país (RIK), la autoridad que debería ratificarla en las próximas 48 horas.

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Entre los 250 candidatos a escaños parlamentarios de la nueva formación opositora, encabezada por el cardiólogo y catedrático universitario Ilija Srdanović, destaca —en el puesto vigésimo cuarto— el legendario baloncestista Dejan Bodiroga, exestrella del Real Madrid (1996-1998) y del Barcelona (2002-2005).

Con el fin de mantener el carácter horizontal y sin líderes del movimiento estudiantil, ningún estudiante figura como candidato; todos los integrantes de la lista son personalidades públicas sin afiliación previa a la coalición gobernante y sin haber desempeñado cargos directivos en partidos de la oposición.

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La 'Lista Estudiantil', considerada ya la principal fuerza de la oposición, surgió así de las masivas protestas ciudadanas desatadas en noviembre de 2024 por el derrumbe de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas.

Las multitudinarias movilizaciones, dirigidas originalmente contra la corrupción de la élite política, se convirtieron rápidamente en protestas contra el Gobierno lideradas por estudiantes universitarios que exigían elecciones anticipadas, una demanda a la que finalmente cedieron Vucic y el SNS.

El jefe del Estado, que disolvió el Parlamento el pasado miércoles, anunció que dimitirá del cargo para presentarse como candidato a primer ministro por el SNS, formación que ostenta el poder en Serbia desde 2012.

Con un 47,2 % en la intención de voto, el SNS figura como favorito para ganar los comicios de octubre en un reciente sondeo del instituto demoscópico Faktor Plus, mientras que la Lista Estudiantil ocupa el segundo lugar con un 31,5 %. EFE

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