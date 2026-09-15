Tokio busca los restos de un dron desaparecido en el mar de Japón

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Tokio, 15 sep (EFE).- Las autoridades japonesas buscan los restos de una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea de Autodefensa (Ejército) en el mar de Japón, tras perder el contacto con el aparato durante la tarde de este martes.

"La aeronave desapareció del radar mientras sobrevolaba el océano frente a la costa de la prefectura de Tottori, y hemos recibido informes de que las Fuerzas de Autodefensa y la Guardia Costera de Japón se encuentran actualmente buscándola. Por el momento, no se han registrado daños fuera de nuestra zona", dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

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Las autoridades no han explicado aún cuál era el propósito del vuelo, aunque dijeron que no se trataba de un entrenamiento, según recoge la cadena de televisión pública NHK.

"Todavía hay muchas cosas que desconocemos en este momento. Seguiremos haciendo todo lo posible por responder", dijo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Autodefensa, Takehiro Morita, en declaraciones recogidas por la cadena.

La aeronave perdida es un dron 'Global Hawk', producido por la estadounidense Northrop Grumann y destinado a la recolección de inteligencia. Japón tiene tres 'Global Hawk' en la base aérea de Misawa, en el noreste del país, y esta es la primera vez que registra un incidente de este tipo, detalló por su parte la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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Según NHK, la Guardia Costera japonesa ha encontrado lo que parece ser parte de una aeronave de reconocimiento en las aguas frente a las costas de Tottori, en el suroeste del archipiélago, mientras los responsables de la prefectura han pedido a los residentes alertar a las autoridades si encuentran objetos caídos del cielo. EFE