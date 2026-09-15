Detenidos seis inmigrantes en Ceuta en las últimas horas por robo con violencia, allanamiento y falsedad documental

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La Policía Nacional ha detenido a seis migrantes en distintas intervenciones realizadas desde la tarde de ayer en Ceuta por presuntos delitos de robo con violencia y lesiones, allanamiento de morada, amenazas, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La actuación más reciente se ha producido durante la mañana de este lunes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde agentes han arrestado a dos residentes por un presunto delito de robo con violencia y lesiones cometido contra otros migrantes en el interior de las instalaciones.

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La investigación continúa abierta y los hechos se encuentran todavía en tramitación. Como consecuencia del incidente, uno de los detenidos tuvo que ser trasladado al servicio de Urgencias para recibir asistencia sanitaria.

Horas antes, sobre las 01.00h de la madrugada, la Policía Nacional detuvo a otros dos migrantes en la avenida Reyes Católicos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y amenazas.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior, ambos intentaron acceder a una vivienda de la zona y fueron recriminados por los vecinos del inmueble, lo que motivó la intervención policial y su posterior arresto.

DOS INMIGRANTES TRATABAN DE IR A LA PENÍNSULA EN UN BUQUE

La primera de las actuaciones tuvo lugar alrededor de las 20.30 horas de ayer en el puerto de Ceuta. Los agentes interceptaron a dos personas que trataban de marcharse a la península en un buque.

Durante el control policial rutinario al vehículo, los policías comprobaron que uno de ellos portaba documentación falsa. Averiguaron que se trataba de un inmigrante en situación irregular, y lo detuvieron acusado de un delito de falsedad documental.

El conductor sí tenía su documentación en regla, por lo que está acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al entender que su intención era lograr el pase irregular del inmigrante a la península con su ayuda.

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ENFRENTAMIENTO CON PALOS, PIEDRAS Y BOTELLAS

Además, en la madrugada de este martes han vuelto a vivirse momentos de tensión en las naves del Tarajal, junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Según las fuentes consultadas, en el enfrentamiento participaron grupos numerosos de inmigrantes que se enfrentaron utilizando palos, piedras y botellas, llegando incluso a registrarse conatos de fuego durante los disturbios. Hasta el momento no ha trascendido información oficial sobre posibles detenidos o heridos relacionados con estos hechos.

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