Hyatt debutará en Cancún este diciembre con la apertura de un 'resort' de lujo bajo la marca Grand Hyatt

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Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura en diciembre del Grand Hyatt Cancun Beach Resort, un establecimiento de 500 habitaciones que supondrá el desembarco de la marca de lujo Grand Hyatt en el conocido destino mexicano.

El complejo, propiedad de Grupo Diestra, funcionará bajo un concepto de 'todo incluido' de alta gama orientado a la gastronomía, el bienestar y los viajes de negocios.

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Ubicado en la zona residencial de Puerto Cancún, a 25 minutos del aeropuerto internacional, el complejo contará con acceso directo a una marina, un campo de golf y zonas comerciales.

La oferta de alojamiento incluye 47 suites -algunas con piscina privada- y habitaciones con acceso al lounge exclusivo Grand Club.

El diseño interior incorpora instalaciones artísticas de autores como Teresa Solar y baldosas de la diseñadora mexicana María Pizarro.

En el ámbito gastronómico, el complejo albergará 14 restaurantes y bares, entre los que figuran conceptos de cocina del norte de Italia (Quattro), un espacio de sushi y omakase (Fiera San), un restaurante francés capitaneado por el chef Thierry Blouet (Bistrot Cigalette) y propuestas inspiradas en las parrillas argentina y uruguaya (Chacho y Los Fuegos del Sur).

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La oferta se completa con locales de comida callejera, bares de piscina y el espacio gastronómico Grand Café & Market.

Las instalaciones dedicadas al ocio y la salud incluirán el Ritua Sanctuary Spa, un gimnasio y nueve piscinas exteriores distribuidas a varios niveles, con áreas exclusivas para adultos y piscinas infinitas.

Además, el recinto dispondrá de un club de playa privado con oferta gastronómica y deportes acuáticos como esnórquel, buceo y kayak, junto a un club infantil.

Por último, el establecimiento incorporará una infraestructura dedicada al turismo de reuniones y eventos corporativos con casi 2.800 metros cuadrados de espacio interior en una sola planta.

Estas instalaciones contarán con un gran salón principal dividible en ocho secciones, dos salas de comisiones y una sala de juntas, complementadas con áreas de terraza y espacios frente al mar.