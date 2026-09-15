El petróleo brent sube el 1,6 % hasta los 107 dólares el barril

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre sube este martes el 1,6 % y se mantiene por encima de los 107 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

A las 07.00 horas de este martes (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, se negocia a 107,35 dólares el barril, después de que en la víspera cerrara con un alza superior al 1 % y terminara la sesión por encima de los 105 dólares, aunque llegó a cotizar cerca de los 110 dólares.

PUBLICIDAD

El encarecimiento del precio del petróleo se produce después de que se hayan sucedido nuevos ataques en el estrecho de Ormuz, y mientras Arabia Saudí ha cerrado el oleoducto de Yanbu (oleoducto Este-Oeste), tras sufrir varios ataques.

Asimismo, la reunión prevista para este lunes entre Irán y países del Golfo en Omán con el fin de habilitar zonas seguras de tránsito en el estrecho de Ormuz fue pospuesta. EFE