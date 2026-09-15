China Gas anuncia acuerdo para comprar gas natural licuado de EEUU ante la cumbre Xi-Trump

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Shanghái (China), 15 sep (EFE).- La gasista china China Gas anunció un acuerdo con la estadounidense Venture Global para adquirir medio millón de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), días antes de una anticipada cumbre entre los líderes de ambas potencias y en un contexto de suspensión de los envíos por la guerra comercial.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía china indicó que el suministro derivado de ese acuerdo comenzará en 2030 y se prolongará durante 20 años; la estadounidense agregó que esto eleva a 2,5 millones de toneladas anuales los compromisos a largo plazo de GNL firmados con China Gas.

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El acuerdo se ha suscrito antes de una esperada cumbre en Washington entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, y se produce en un contexto en el que el país asiático prácticamente ya no importa GNL directamente desde el norteamericano desde febrero del año pasado tras imponer tasas de represalia a sus productos energéticos en el marco de las escaladas arancelarias.

Pese a la coincidencia temporal, ninguno de los comunicados hace mención a esa cumbre ni especifica intervención alguna por parte de las autoridades de ambos países.

El consejero delegado de Venture Global, Mike Sabel, aseguró que su empresa y China Gas "ayudarán a satisfacer la creciente demanda energética de China con GNL estadounidense fiable y de bajo coste", suministrado desde las explotaciones de la firma en Luisiana.

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China es el mayor importador mundial de petróleo y gas natural, y EE. UU. es uno de los principales exportadores de energía, por lo que, según Bloomberg, los lazos comerciales en este ramo podrían ser uno de los principales temas a tratar en la reunión entre Xi y Trump, prevista para el jueves de la próxima semana, 24 de septiembre.

Si bien las importaciones directas de GNL estadounidense se han desplomado desde las mencionadas tasas, las empresas chinas aún pueden conseguir grandes cantidades a través de contratos a largo plazo; según la prensa especializada, desde entonces redirigen los cargamentos a compradores en Europa y otros mercados en lugar de a sus propias terminales.

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En cualquier caso, el precio del GNL ha aumentado este año a raíz de la guerra en Irán y la consiguiente reducción del suministro procedente de Catar, por lo que China ha reducido igualmente sus importaciones de esa fuente de energía, concediendo más relevancia a otras alternativas como las renovables. EFE