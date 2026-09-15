Agencias

Japón registra la cifra récord de más de 100.000 personas centenarias, un 88 % mujeres

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Tokio, 15 sep (EFE).- El número de personas de cien años o más en Japón superó por primera vez la barrera de las 100.000, según datos publicados este martes por el Gobierno japonés de cara a la celebración el próximo lunes del Día del respeto a los mayores.

El número total de centenarios aumentó en 7.914 con respecto al año anterior, hasta los 107.677, marcando el 56 año consecutivo de subidas, y la cifra por cada 100.000 habitantes se situó en 87,51, mostró el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

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Las cifras, recopiladas hasta el 1 de septiembre, indicaron que, por géneros, el porcentaje de mujeres entre las personas centenarias es de alrededor del 88 %: 94.298 frente a los 13.379 hombres.

Asimismo, la cartera ministerial indicó que las personas con mayor edad por género son Fuyo Kishimoto, mujer residente de Kioto de 114 años, y Hikaru Kato, hombre de Kumamoto de 112 años.

También indicó que la esperanza de vida media en el país asiático en 2025 fue de 87,33 años para las mujeres, y de 81.35 para los hombres.

Por prefecturas, Shimane registró la tasa más alta, con 186,65 personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes, marcando su 14 año consecutivo en el primer puesto; mientras que Saitama tuvo la tasa más baja, con 51,27 por cada 100.000 habitantes.

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Tokio es la prefectura con mayor número absoluto de centenarios (8.890), pero la proporción respecto a la población total es menor que en zonas rurales como Shimane, al contar con 62,4 por cada 100.000 habitantes.

Cuando estos datos empezaron a recopilarse en 1963 había 153 personas centenarias en Japón. En 1981 superó el millar y en 1998 los 10.000, un aumento de la longevidad que los expertos atribuyen principalmente al desarrollo de tecnologías y tratamientos médicos. EFE

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