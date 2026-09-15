La coalición para Yemen liderada por Riad denuncia trece heridos por ataques hutíes contra Arabia Saudí

Guardar

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha denunciado en la madrugada de este martes que las milicias rebeldes hutíes habrían lanzado ataques contra tres ciudades saudíes en el sudoeste y oeste del país, causando heridas a trece civiles y daños materiales, en medio de la escalada especialmente recrudecida por la ofensiva hutí para hacerse con la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo.

"La milicia lanzó ataques contra objetivos civiles en las ciudades de Jamis Mushait, Abha (ambas en el sudoeste saudí, próximas a la frontera con Yemen) y Taif (en el este, casi 600 kilómetros más al norte) utilizando varios misiles balísticos y drones", ha afirmado el portavoz oficial de las fuerzas de la citada coalición, Turki al Maliki, en un comunicado difundido en redes.

PUBLICIDAD

Dichos ataques, ha precisado, "han causado heridas de diversa consideración, leves a moderadas, a trece civiles", así como "daños en siete viviendas y dos vehículos".

"El Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición responderá a estos ataques con responsabilidad y firmeza para proteger la soberanía del Reino, así como los objetivos civiles y a la población civil, frente a estas agresiones atroces", ha advertido Al Maliki, invocando "el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas (que reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado), el principio de legítima defensa y el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario".

PUBLICIDAD

Asimismo, el portavoz ha subrayado que el mando de las fuerzas de la coalición "adoptará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a esta milicia terrorista y hacer frente a su enfoque hostil y extremista".

La denuncia de las fuerzas lideradas por Riad ha llegado en la misma madrugada en la que la Defensa Civil Saudí ha enviado alertas a su población en las provincias de Taif, Yedá, Yazan, Al Ula y Yanbu, así como en la ciudad de Abha. Todas ellas salvo la de Yedá --que todavía permanece vigente-- han sido levantadas apenas media hora después, aproximadamente, de su difusión.

PUBLICIDAD

Estos mensajes instan a las poblaciones afectadas a tomar medidas como "dirigirse inmediatamente al lugar seguro más cercano, como el interior de un edificio o una habitación alejada de las ventanas, y permanecer allí hasta que haya pasado el peligro", "no salir" de sus domicilios, mantenerse "alejado de áreas abiertas y vidrios" y no detenerse en balcones o azoteas. También, en caso de quienes se encuentren alejados de espacios así, el organismo insta a "refugiarse detrás de una cubierta sólida".