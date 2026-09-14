Prisión preventiva en Ecuador para una mujer a la que vinculan con feminicidio de su hija

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Quito, 14 sep (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para una mujer de 21 años vinculada como presunta coautora del feminicidio de su hija de 3 años, quien murió tras sufrir múltiples golpes, según informó este lunes la Fiscalía.

En esta causa también está procesada su pareja, el padrastro de la víctima y agente de control municipal de la ciudad andina de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi. El hombre permanece en prisión preventiva desde el pasado 6 de agosto, un día después de que la menor falleciera.

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Durante una audiencia, la Fiscalía presentó 35 elementos como la declaración de los agentes que intervinieron en el caso, el acta de levantamiento del cadáver y la ampliación de la autopsia, que determinó que se trató de una muerte violenta.

Los hechos ocurrieron en agosto pasado, cuando la niña viajó el día 3 con su padrastro hasta Quito, capital del país andino. Durante el trayecto tuvo "un percance relacionado con sus necesidades fisiológicas", tras lo cual el hombre presuntamente la golpeó en varias ocasiones.

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Al regresar a su vivienda, en Latacunta, el hombre habría contado lo ocurrido a la madre y esta presuntamente agredió también a la menor con un cinturón.

Los golpes se habrían sucedido hasta el día siguiente, por lo que la Fiscalía considera que la madre desempeñó un papel activo en el delito.

Dos días después, el 5 de agosto, el padrastro trasladó a la niña al Hospital General de Latacunga, donde ingresó sin signos vitales. El médico que la atendió avisó a la Policía tras observar golpes y hematomas en el rostro, la espalda, el tórax y otras partes del cuerpo.

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Además, la autopsia reveló que la menor murió por una hemorragia interna. EFE