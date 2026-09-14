Escritores de seis países llegarán a Ecuador para la Feria del Libro de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 14 sep (EFE).- El escritor peruano Jaime Bayly, la argentina Tamara Tenenbaum, el español Jorge Carrión, el italiano Walter Riso y la mexicana Jazmina Barrera son algunos de los doce autores de seis países que estarán en la edición 12 de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil (FIL), la ciudad más poblada de Ecuador.

La feria, que iniciará el próximo miércoles y terminará el domingo, tiene previsto recibir a más de 40.000 visitantes, quienes podrán disfrutar de más de 100 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

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La programación incluye espacios inmersivos y tributos a grandes clásicos de la literatura universal como los 410 años del legado de Miguel de Cervantes, los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi, creador de Las aventuras de Pinocho; y 175 años del legado de Mary Shelley, autora de Frankenstein.

Además, habrá propuestas contemporáneas como el manga Super Mario Adventures, que buscarán conectar estas historias con nuevas generaciones de lectores.

Durante los cinco días de feria se desarrollarán conferencias, conversatorios, lanzamientos editoriales y encuentros con destacados autores nacionales e internacionales, entre los que también están el colombiano Juan Esteban Constaín, los argentinos Mauro Libertella y Nicolás Márquez, la mexicana Mayra Rodríguez y los peruanos Gustavo Rodríguez y Miklos Lukacs.

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Además, habrá una conferencia sobre la obra de la mexicana América Rodas, autora de comedias románticas queer.

Además de las charlas y la zona en la que se podrá comprar libros, también habrá un concurso de microcuentos, un torneo de ajedrez y un torneo orientado a impulsar el talento de jóvenes ilustradores. EFE