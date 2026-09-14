La Fiscalía de Bolivia indaga casos de asesinato por posible vínculo con el narcotráfico

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La Paz, 14 sep (EFE).- La Fiscalía de Bolivia informó este lunes que investiga tres asesinatos ocurridos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, en el oriente del país, con posibles vínculos con el narcotráfico, en medio de un incremento de hechos violentos que las autoridades atribuyen a actividades ilícitas.

El fiscal general, Róger Mariaca, mencionó a los medios que "se han activado todos los mecanismos" para coordinar las labores investigativas junto a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la mayor región boliviana, y el Ministerio de Gobierno (Interior) para esclarecer estos sucesos.

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Dos hechos ocurrieron el domingo en la población de San Ignacio de Velasco, a 461 kilómetros al noreste de Santa Cruz. Una de las víctimas es un hombre de 36 años, quien recibió 25 disparos, mientras que unas horas después se conoció el asesinato de un joven de 22 años.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, declaró a los medios locales que estos hechos están ligados supuestamente a actividades ilícitas, por lo que anunció el envío de policías a la zona.

Ante esto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó en sus redes sociales que todo ese departamento "está en vilo" y que se está llegando a "un límite que exige decisiones extraordinarias" para frenar la constante violencia en esa región.

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Velasco pidió "triplicar la presencia policial en las zonas afectadas" y "fortalecer las unidades de inteligencia e investigación", además exigió que el Ministerio de Defensa "militarice" la región de la Chiquitania de Bolivia para combatir el crimen organizado.

Asimismo, en el departamento amazónico de Beni, la fiscal departamental, Silvia Valverde, reportó el asesinato de un hombre que no ha sido identificado y que sufrió un ataque con dos disparos en la cabeza.

La semana pasada, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, alertó sobre el incremento de las detenciones de extranjeros en los operativos antidroga en Bolivia, a lo que se suma la confiscación de armas de "grueso calibre" y decenas de avionetas utilizadas para el transporte de cocaína al exterior.

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El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, aseguró que estos crímenes están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera de Bolivia con Brasil, lo que generó una ola constante de violencia en esa zona.

El Ministerio de Gobierno anunció en agosto que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información. EFE