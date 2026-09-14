(Pre) Alavés y Rayo Vallecano quieren hacerse fuertes en casa ante el 'tocado' Valencia y el Espanyol

Guardar

El Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano intentarán este martes hacerse fuertes como locales en las respectivas visitas del 'tocado' Valencia CF y del RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

En el Estadio de Mendizorrotza (20.00 horas), el Deportivo Alavés buscará volver a la senda de la victoria tras su derrota en Santander y seguir en los puestos altos aprovechando la visita de un Valencia CF en crisis ya en este inicio de campaña y ya sin Carlos Corberán en el banquillo.

PUBLICIDAD

El conjunto vitoriano vio frenado su buen inicio de temporada en El Sardinero, donde fue remontado por el Racing (2-1) para sumar su primer revés del año, que ahora espera compensar volviéndose a hacer fuerte ante sus aficionados, frente a los que ha ganado sus tres partidos disputados y además desplegando un buen juego ofensivo.

Los de Quique Sánchez Flores llevan ya nueve goles en Vitoria donde han caído de forma clara teóricos rivales directos como el Getafe CF (3-0) y el CA Osasuna (5-2), y un equipo de Champions como el Villarreal CF (1-0), un buen rendimiento que tratará de trasladar ante un Valencia en horas bajas.

PUBLICIDAD

El conjunto 'che' ha firmado un pobre inicio de temporada y tras caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán se quedó como colista con tan sólo un punto. Casi 48 horas después, fue destituido Carlos Corberán y también se puso fin a la etapa de Ron Gourlay como CEO de Fútbol, con el regreso de Braulio Vázquez a la dirección deportiva.

Óscar Sánchez será el que se siente en el banquillo para medirse a un Alavés dirigido por un exjugador y extécnico valencianista como Sánchez Flores en busca de estrenar el casillero de victorias, aunque el Valencia CF no gana en Vitoria desde 2017 y fuera de Mestalla suele tener bastantes problemas.

PUBLICIDAD

El técnico 'babazorro' podría hacer rotaciones para repartir esfuerzos con la entrada de jugadores como Toni Martínez y Carlos Aleñá, suplentes en El Sardinero, mientras que el interino valencianista tiene la buena noticia de recuperar a jugadores importantes como Luis Rioja y Guido Rodríguez y al central Justin de Haas para paliar la plaga de lesiones en la zona defensiva.

EL RAYO RECIBE A UN ANIMADO ESPANYOL

Por su parte, a las 19.00, el Estadio Ontime Butarque de Leganés será de nuevo el feudo donde el Rayo Vallecano tenga que recibir al RCD Espanyol, dado que todavía no tiene el permiso de la Comunidad de Madrid para jugar en Vallecas.

PUBLICIDAD

El equipo franjirrojo volverá a exiliarse al Sur de Madrid en busca de volver a la senda de la victoria tras la goleada sufrida en el Santiago Bernabéu (4-1) frente a un rival que llega animado tras sacar tres puntos valiosos de El Sadar en la última jornada.

El conjunto rayista no ha acusado demasiado de momento el no poder jugar en su habitual fortín y ha arañado los cuatro puntos de su casillero al empatar con el Deportivo Alavés (1-1) y ganar al Racing de Santander (3-2), una solidez que espera mantener ante los 'pericos' apoyado en el buen arranque goleador de Sergio Camello, que marcó en el derbi su sexto gol liguero.

PUBLICIDAD

Enfrente, un RCD Espanyol que afronta su segunda salida consecutiva tras su victoria en Pamplona ante el CA Osasuna (0-2) gracias un tempranero doblete de Roberto Fernández y que supuso la primera victoria 'perica' desde la del debut en Liga ante el Levante en su estadio y con la buena noticia de haber dejado también la puerta a cero.

Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, mantiene prácticamente las mismas bajas que para el Bernabéu, aunque recupera a Fran Pérez, que podría entrar directamente en un once donde podría haber más novedades como Óscar Valentín o Ivan Balliu. Por su parte, Manolo González, técnico del Espanyol, podría variar mucho su equipo y dar la titularidad por primera vez al extremo Bryan Zaragoza.

PUBLICIDAD

--PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS.

-Ya disputado.

Real Sociedad - RC Celta 0-0.

-Martes 15.

R.Vallecano-Espanyol. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 19.00.

Alavés-Valencia. Sesma Espinosa (C.xxxxx) 20.00.

Elche-Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.30.

-Miércoles 16.

At.Madrid-Osasuna 19.00.

Deportivo-Sevilla 19.00.

FC Barcelona-Racing 21.30.

Levante-Athletic Club 21.30.

-Jueves 17.

Betis-Getafe 19.00.

Málaga-Villarreal 21.30.