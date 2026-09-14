Trump carga contra Amodei (Anthropic) y tilda las peticiones para frenar la IA de "conspiración"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, tras su reciente carta pública pidiendo frenar el desarrollo de la IA ante los potenciales riesgos, algo que el inquilino de la Casa Blanca ha calificado de "conspiración" que únicamente beneficia a China.

"La Administración Trump ha impedido que los 'humanos' de IA hagan cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (Amodei), que ahora se hace pasar por un 'angelito perfecto', ¡y seguiremos haciéndolo!", ha destacado el mandatario norteamericano en redes sociales.

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Trump ha indicado que el Gobierno ya cuenta con un poder suficiente en términos regulatorios sobre estas empresas para controlar su actividad. "Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China", ha aseverado.

De hecho, el presidente estadounidense ha afirmado que el sector no requiere de mecanismos de control, ya que Estados Unidos cuenta con un mandatario "fuerte e inteligente". "¡Teóricos de la conspiración, traidores, delincuentes y filtradores, tengan cuidado!, ha advertido.

Los máximos líderes de los tres grandes laboratorios de IA --Anthopic, OpenAI y SpaceX-- han coincidido en que se debe ralentizar el desarrollo de la IA y han expresado sus advertencias sobre el riesgo de esta herramienta en los próximos años.

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En concreto, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha avisado que es necesario frenar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA en una carta publicada en la web y en su cuenta de X el 12 de septiembre, una postura con la que han coincidido también el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de SpaceX, Elon Musk en respuesta a su publicación.

Las acciones de empresas relacionadas con el sector de la inteligencia artificial están sufriendo caídas este lunes después de un fin de semana cargado de declaraciones de altos directivos alertando de los riesgos del avance de la IA e instando a frenar su vertiginoso desarrollo.

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