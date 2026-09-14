El ministro de Interior del Líbano se reúne con Sharif y el jefe del Ejército en Pakistán

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Islamabad, 14 sep (EFE).- El ministro del Interior de Líbano, Ahmad Al Hajjar, se reunió este lunes en Islamabad con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y con el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, en medio del conflicto entre Israel y Hizbulá.

Durante el encuentro en la capital paquistaní, Sharif y Al Hajjar firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre el Traslado de Personas Condenadas, suscrito formalmente por los titulares de Interior de ambos países, indicó el Gobierno paquistaní.

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En la reunión, a la que también asistió el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, el jefe del Gobierno paquistaní condenó la agresión militar israelí contra Líbano y reafirmó el respaldo absoluto de Islamabad a la soberanía e integridad territorial libanesa.

Según un comunicado oficial, Al-Hajjar trasladó su agradecimiento al liderazgo de Pakistán por su papel mediador en favor de la estabilidad regional y reconoció el profesionalismo y los sacrificios de las Fuerzas Armadas paquistaníes en la lucha contra el terrorismo.

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En el cuartel general del Ejército, en la ciudad de Rawalpindi, el mariscal Munir y Al Hajjar coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación táctica, la inteligencia conjunta y la gestión de la seguridad fronteriza.

La visita se produce en un contexto de conflicto prolongado entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, que aún no ha llegado a su fin y en el que el grupo chií libanés Hizbulá, respaldado por Irán, también es blanco de ataques israelíes en el Líbano.

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Según el Ministerio de Sanidad libanés, más de 4.300 personas han perdido la vida desde marzo.

Pakistán ha intentado mediar en la crisis, incluyendo el anuncio el pasado junio de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que abarcaba a Líbano pero que fracasó a los pocos días. EFE