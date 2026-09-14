Organizaciones urgen al Congreso de México reformar impuestos a bebidas alcohólicas

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Ciudad de México, 14 sep (EFE).- Una coalición de organizaciones reclamó este lunes a legisladores mexicanos aprovechar el debate fiscal de 2027 para modificar los impuestos a bebidas alcohólicas y convertirlos en una herramienta para reducir el consumo y financiar programas de prevención, tratamiento y atención sanitaria.

La protesta se realizó frente al Congreso de la Unión, donde los colectivos instalaron dos grandes inflables, una caguama (botella de cerveza de entre 940 y 1.200 mililitros) y una barra de pan, para denunciar que en México algunas bebidas alcohólicas pueden costar menos que un alimento básico.

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“En México, en nuestro país, el alcohol es mucho más barato que el pan”, afirmó Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), quien cuestionó que el Paquete Económico 2027 no incluya una actualización sustancial del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a estas bebidas.

La propuesta central es reemplazar el esquema basado en el precio por cuotas determinadas por la cantidad de alcohol puro, una estructura fiscal que las organizaciones sostienen lleva más de una década sin cambios de fondo.

Las organizaciones afirman que esta modificación permitiría recaudar unos 30.000 millones de pesos adicionales (1.765 millones de dólares).

También afirmaron que 67 % de la población apoya cambios fiscales al alcohol y que el respaldo aumenta a entre 74 % y 75 % cuando los recursos se destinan a salud y desarrollo social.

Además, situó en más de 552.000 millones de pesos anuales (32.471 millones de dólares) los costos directos e indirectos asociados al consumo y lo relacionó con más de 200 condiciones de salud.

Yahaira Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud (Remusa), señaló que en una de cada tres agresiones de pareja el agresor había consumido alcohol y que el riesgo de violencia física puede multiplicarse hasta seis veces cuando la pareja masculina bebe en exceso, aunque recalcó que el alcohol “nunca es la causa directa ni la excusa”.

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Fernanda Torres, de Servicios a la Juventud (Seraj), indicó que más de 13,7 millones de jóvenes mexicanos consumen alcohol y defendió los impuestos como medida para reducir su asequibilidad.

Alfonso Godinez, de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (Funsamex), recordó que México registró más de 207.000 nuevos casos de cáncer en 2022 y que el alcohol está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer.

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Adrián Martínez, del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, advirtió que “cuando el alcohol es demasiado barato, alguien termina pagando la diferencia”.

La modificación de la forma de calcular el IEPS también ha recibido respaldo de representantes de la propia industria, que ha planteado sustituir el esquema calculado sobre el precio de venta, por uno basado en los litros de alcohol puro de cada bebida.

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La discusión se desarrolla en paralelo al proceso legislativo del Paquete Económico 2027, que incluye las modificaciones fiscales para 2027 y que deberán ser aprobadas en las Cámaras del Congreso mexicano a más tardar el 31 de octubre en la Ley de ingresos. EFE

(foto)