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Un estudio del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA de Estados Unidos ha analizado las tendencias en el almacenamiento de agua terrestre a nivel mundial.

Tal y como se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', las mediciones de gravedad satelitales proporcionan información valiosa sobre el movimiento del agua en la Tierra a través del ciclo del agua.

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Sin embargo, históricamente, dichas mediciones carecían de la resolución necesaria para discernir las tendencias en el almacenamiento de agua terrestre atribuibles a las actividades humanas.

Los autores reanalizaron datos globales de almacenamiento de agua terrestre desde 2002 hasta 2025, utilizando regresiones de datos de rango intersatelital para mejorar la resolución espacial. De esta forma, emplearon análisis de incertidumbre, geoestadística y análisis bibliográfico para evaluar las tendencias mundiales en el almacenamiento de agua a lo largo del tiempo.

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Identificaron 40 puntos críticos donde las tendencias en el almacenamiento de agua terrestre se asociaron con actividades humanas, incluyendo la construcción de embalses, el riego con agua superficial y subterránea, la deforestación y el uso de agua de lluvia para la agricultura.

Durante el período de estudio y en los 40 puntos críticos, la pérdida neta de almacenamiento de agua de 3.122 gigatoneladas superó la ganancia neta de almacenamiento de 2.432 gigatoneladas. El análisis estimó pérdidas de agua dulce causadas por el ser humano un 33% mayores que las estimaciones previas.

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Así, el análisis sugiere que el agotamiento de las aguas subterráneas asociado a la agricultura es más grave de lo que se creía.

Además, el estudio destaca el aumento localizado del almacenamiento de agua atribuible a la agricultura de secano, el riego con agua superficial y el llenado de embalses. Según los autores, las actividades humanas representan una parte significativa de las tendencias de almacenamiento de agua a gran escala en los cinco continentes.

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